Bodrum FK: 0 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK, deplasmanda ligin yeni ekibi Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. 53. dakikada Daubin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan kırmızı-siyahlılar, üç puana 90+7'de Enric Saborit'in golüyle uzandı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bodrum FK ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Gaziantep FK kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Enric Saborit attı.
Gaziantep FK'da forma giyen Quentin Daubin, 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 3'e yükseltti. Trihindeki ilk Süper Lig maçına çıkan Bodrum FK ise 0 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gaziantep FK, evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Bodrum FK ise Eyüpspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada ceza sahası içinde Brazao'nun vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
31. dakikada ceza sahası içinde Gökdeniz'in sert vuruşunda top rakip oyuncuya çarparak kornere çıktı.
36. dakikada Brazao'nun ceza saha içinde sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
51. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Ömürcan Artan, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Kozlowski’nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
63. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Üzeyir Ergün’ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Fredy’nin kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.
78. dakikada Sipay Bodrum FK atağında, Gökdeniz Bayrakdar'ın sağ kanattan vuruşunda keleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+7. dakikada Furkan Soyalp'in kullandığı kornerde Enric Saborit, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Müsabaka, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Bodrum
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Emir Eray Eyisoy
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Samet Yalçın (Dk. 60 Haqi Osman), Brazao (Dk. 79 Dimitrov), Musah Mohammed, Fredy (Dk. 87 Ahmet Aslan), Burak Çoban (Dk. 60 Kenan Özer), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 79 Celal Dumanlı)
Gaziantep FK: Dioudis, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Mbakata (Dk. 59 Stephen), Ömürcan Artan, Daubin, Mustafa Eskihallaç (Dk. 82 Furkan Soyalp), Kozlowski (Dk. 59 Enric Saborit), Mandouki, Maxim (Dk. 59 Sorescu), Kodro (Dk 90+1 İlker Karakaş)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Musah Mohammed, Dk. 90+3 Celal Dumanlı (Sipay Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 53 Daubin (Gaziantep FK)
Gol: Dk. 90+7 Enric Saborit (Gaziantep FK)