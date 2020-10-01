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HaberlerGündem3. SayfaBodrum katta çıkan yangında mahsur kaldılar!
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Kocaeli'de yangında evlerinde mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında balkonda mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum katta çıkan yangında mahsur kaldılar!
AA

Kentte bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, bazı bina sakinleri apartman boşluğuna ve evlerine dolan yoğun duman nedeniyle balkonlarında mahsur kaldı.

Balkonlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi, itfaiyenin merdivenli aracındaki sepete alınarak kurtarıldı.

Yangın nedeniyle apartmanda hasar meydana geldi.

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