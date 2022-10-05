Biz de Bodrum'un dalış turizmine katkı olması için hem bir belgesel hem de kitapla bunu desteklemek istedik. Şu anda yapılan çalışmalar dünyada bir kaç dilde yayınlanacak bir Bodrum su altı kitabı ve aynı zamanda kısa filmi olacak. Artık dünyada tek çeşit turizm tercih edilmiyor. Su altı dalış turizmini çok önemsiyoruz ve yapıyoruz."