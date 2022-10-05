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Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'un eşsiz su altı dünyasında tarih ve yaşam bir arada görüntülendi

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AA
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    Bodrum, yılın her ayı dalışa imkan sunan ılık iklimi, yerlilerin olduğu kadar yabancı dalgıçların da bölgeye ilgisini artırıyor. Dalış noktalarının başında Büyük ve Küçük Reef, Saklı Reef, Sahil Güvenlik Batığı, C47 Dacota Uçak Batığı, Kaçakçı, Pınar 1, Aksona ve Poyraz Koyu geliyor.
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    AA'nın haberine göre su altı, karagöz sürülerinden göçmen türlere, tarihi batıklardan su altı arkeolojisinin en önemli parçalarına kadar eşsiz bir kültürel hazine olarak göze çarpıyor. Mavinin her tonunun yer aldığı Bodrum'un derinlikleri Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından da nisan ayından bu yana görüntülendi.
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    Bazı dalışlara kendisi de su altı tutkunu olan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Aksona Mehmet olarak bilinen sünger avcısı Mehmet Baş da katıldı.
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    Kaymakam Bayar, yaptığı açıklamada, Bodrum'un dalış turizmindeki yerinin her geçen yıl kuvvetlendiğini, ilçenin dünyanın turizm destinasyonları içerisinde en önemli yerlerden biri olduğunu anlatarak, şöyle dedi:
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    "Bodrum'da deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra birçok yan aktiviteler bulunuyor. Bodrum bu açıdan dünyanın bir çekim merkezi halinde. Dağ yürüyüşünden, trekkingden, diğer bütün alanlarda olduğu gibi denizde de su altı dalışı önemli durumda. 
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    10 tane dalış okulumuz var, bu dalış okullarına gelen misafirlere çok ekonomik şartlarda önce keşif dalışı sonrasında da isteyen olursa eğitimler veriliyor. Deniz altı florası da çok gelişkin. Gelen misafirler bu açıdan suyun altını gördüklerinde ciddi anlamda etkileniyor."
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    "SU ALTI DALIŞ TURİZMİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Bodrum'un 3 bin 500 yıllık tarihi olduğuna işaret ederek, bu yönüyle ilçenin Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonu olduğunu anımsattı.
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    Bodrum'un deniz tarihinin çok eskilere dayandığına vurgu yapan Aras, şöyle konuştu:

    "Dalış turizmi 1980'lerin başında başladı. Turizmin çeşitlenmesi şu anda çok büyük önem taşıyor. Hem kültürel hem doğal değerler bence bunun en önemli temeli.
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    Hele hele Bodrum gibi çok önemli bir dalış turizmi destinasyonu olan özellikle deniz altı çeşitliliği ve ekosistemi zenginliği açısından önemli bir yerde dalış turizmi meraklılarının Bodrum'un tercih etmemeleri düşünülemez.

     
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    Biz de Bodrum'un dalış turizmine katkı olması için hem bir belgesel hem de kitapla bunu desteklemek istedik. Şu anda yapılan çalışmalar dünyada bir kaç dilde yayınlanacak bir Bodrum su altı kitabı ve aynı zamanda kısa filmi olacak. Artık dünyada tek çeşit turizm tercih edilmiyor. Su altı dalış turizmini çok önemsiyoruz ve yapıyoruz."
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    Bodrum ilçesinde Aksona lakabıyla tanınan 72 yaşındaki sünger avcısı Mehmet Baş da su altının kendisi için ayrı bir dünya olduğuna dikkati çekti.
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    Bodrum'da yüzyıllardır usta çırak ilişkisiyle devam eden bir deniz kültürü olduğunu aktaran Baş, "Bugün Bodrum denizciliğinin temelinde derin mavinin isimsiz kahramanları vardır. Bodrum'daki su altı arkeoloji müzesinin temelinde de, dünya çapında yapılan muhteşem teknelerin temelinde de onlar var.
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    Mavi yolculuk ufacık süngerci tekneleriyle başladı. Bende tirhandil aşığıyım. Benden önceki nesiller tekne motoru yokmuş, yelken ve küreklerle gitmişler. Şu anda Ege ve Akdeniz kıyılarında yüzlerce süngerci mezarı var. O insanların anısına selam olsun" ifadesini kullandı.
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    "YILIN 7 AYINDA DALIŞ TURİZMİNE HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

    Toplam 12 dalış merkezinin faaliyet gösterdiği Bodrum'da sektör temsilcisi Ahmet Yaşar da Bodrum'un eşsiz maviliklerinde dalış turizmine hizmet etmeye gayret ettiklerini dile getirdi.
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    Bodrum'un Türkiye'de bir numaraya girer diyebilecekleri dalış noktaları olduğuna vurgu yapan Yaşar, "Burada yılın 7 ayında dalış turizmine hizmet etmeye çalışıyoruz. 
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    Konforlu kaliteli teknelerle işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Tek handikabımız sezonumuzun kısa olması. Bu da bizim dalış noktalarımızın yeterli olmaması havanın ve suyun soğuk olması değil, yeterli sayıda turiste kış aylarında ulaşamamamızdan kaynaklanıyor. 
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    Sadece 7 aylık sezonla dalışa hizmet ediyoruz. Her gün farklı dalış noktaları seçiyoruz" ifadesini kullandı.

     
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    Dalış eğitimlerinden Kenan Doğan da Bodrum'un su altı zenginliğine sahip olduğunu ve buradaki batıkların dalış turizmine katkı sağladıklarını belirtti.

     

     
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

    Bodrum'un sualtından görüntülenmesi çalışmaları, Tahsin Ceylan'ın yanı sıra Mehtap Akbaş Çiftci, Ahmet Yaşar ve Tolgahan Bulut tarafından da su altı ve su üstünden görüntülendi.
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi
  • Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

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