Bodrum Yarı Maratonu’na 24 ülkeden 2 bin 150 sporcu katıldı

Bodrum, 3–5 Ekim 2025 tarihleri arasında sekizinci kez Bodrum Yarı Maratonu’na ev sahipliği yaptı.

Bu yıl 24 ülkeden 2 bin 150 sporcunun katıldığı organizasyon, kentin en önemli spor etkinliklerinden biri olarak tamamlandı.

DÜNYA KOŞUCULARI BODRUM’DA

Mint Organizasyon tarafından düzenlenen yarışa Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, ABD, Rusya, Güney Kore, Almanya, Kanada, İsviçre, Çin, İran, Avusturya, İrlanda, Japonya, KKTC, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Kazakistan, Zimbabve, Brezilya, Polonya ve Belarus’tan toplam 2 bin 150 sporcu katıldı. Bodrum Yarı Maratonu böylece, bu yıl da uluslararası bir buluşmaya sahne oldu.

COŞKULU START Bodrum Belediye Meydanı’ndan verilen startlarla üç farklı mesafede yarışlar koşuldu. 21K’nın saat 07.30’daki startını Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk verdi. 10K ve 5K parkurlarının startı ise saat 07.45’te Bodrum Belediye Meydanı’ndan verildi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de 10K’lık parkurda yer aldı. Sporcular, Myndos Kapısı, Antik Tiyatro ve Kumbahçe Sahili gibi simge noktaları içeren rotalarda mücadele etti. REKLAM Bodrum Yarı Maratonu’nun ardından dereceye giren sporcular belirlendi. 21K, 10K ve 5K’lık parkurlarda derece elde eden sporcular şu şekilde: 21K Erkekler 1- Ömer Oklu 01.16.46.73 2- Ege Yoldüren 01.17.43.54 3- Suat Karoğlu 01.19.21.51 21K Kadınlar 1- Özge Tunalı 01.40.59.38 2- Adina Vakhidova 01.43.55.53 3- Yuliva Yiyit 01.45.29.83 10K Erkekler 1- Ufuk Arda 33.42.00 2- Gökhan Gündoğan Şen 36.14.64 3- Salih Usta 37.00.20 10K Kadınlar 1- Esen Cıvlan 40.40.78 2- Aliye Ayta 43.38.47 3- Çağla Elmas 43.56.88

5K Erkekler 1- Vladimir Talanov 16.56.84 (Rusya) 2- Enes Kurt 17.18.10 3- Oktay Fırat 17.24.65 5K Kadınlar 1- Fatma Taş Tatlı 19.52.45 2- Anna Kantarmış 21.07.60 3- Lieia Bezlepkina 22.49.62

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI 21K, 10K ve 5K parkurlarında genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Bodrum Belediye Meydanı’ndaki törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ile Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk katıldı. 21K’da ilk 3’e giren sporculara ödüllerini Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı takdim etti. Kürsüde bir konuşma yapan Sırmalı, ‘’Kıymetli misafirler, 8’incisi düzenlenen Bodrum Yarı Maratonu’na hepiniz hoş geldiniz. Sizleri bu güzel Bodrum ilçesinde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Çok güzel etaplar oldu, herkesi tebrik ediyorum. Önümüzdeki sene de hepinizi Bodrum’a bekliyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. REKLAM 10K’da dereceye girenlere ödüllerini ise Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert verdi. Özsert, ‘’Bodrum Yarı Maratonu’na hoş geldiniz. Bodrum’un eşsiz parkurlarında, harika bir atmosferde Bodrum Yarı Maratonu’nu tamamladık. Belediye Başkanımız aramızda yer alamadı, selamlarını iletiyorum. Bodrum, sporun yanında aynı zamanda kültürel etkinlikleri de bir arada yaşayan bir kenttir. Tekrar Bodrum’da görüşmek üzere’’ diye konuştu. 5K ödüllerini de Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk takdim etti. Dumruk, ‘’Bu güzel organizasyonda emek veren herkese sonsuz teşekkürler. Bodrum Yarı Maratonu’na katıldığınız için de hepinize teşekkür ediyorum. Bodrum’dan dönerken hepinize de iyi yolculuklar diliyorum’’ ifadelerini kullandı. Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, desteklerinden dolayı Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı’ya plaket verdi.