Bodrum’da denize girilecek en sakin plajlar ve gizli kalmış köşeler
Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum, yaz sezonunda yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken, kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için de alternatif rotalar sunuyor. Yarımadanın farklı noktalarında yer alan halk plajları ve doğal koylar, sakin bir ortamda denize girmek isteyen tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. İlçe merkezindeki ve popüler beldelerdeki yoğunluktan uzaklaşarak doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, rotalarını yarımadanın korunan bölgelerine çeviriyor.
Türkiye'nin en fazla tercih edilen tatil bölgelerinden biri olan Bodrum, her yıl milyonlarca turisti ağırlamaya devam ediyor. Yoğun plajları, marinaları ve eğlence merkezleriyle tanınan yarımada, aynı zamanda doğal yapısını korumayı başarmış pek çok koyu da bünyesinde barındırıyor. Özellikle son yıllarda şehir hayatının stresinden kaçan ve tatilde dinlenmeyi öncelik haline getiren ziyaretçiler, popüler merkezlerin dışındaki alternatif alanlara yöneliyor. Bodrum’un girintili çıkıntılı coğrafi yapısı, yoğunluktan uzak kalmak isteyenlere geniş seçenekler sunuyor. Kamuya açık olan bu alanlar ve koruma altındaki koylar, huzurlu bir gün geçirmek isteyenlerin ilk adresleri oluyor. İşte Bodrum'da kalabalıktan uzaklaşarak sakin bir ortamda denizin tadını çıkarabileceğiniz o koylar ve plajlar.
MAZI KÖYÜ VE KOYLARI
Bodrum merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafede bulunan Mazı Köyü, yarımadanın genelindeki yoğun yapılaşmadan uzakta kalmayı başarmış bölgelerin başında geliyor. Gökova Körfezi'nin kuzeyinde yer alan ve yeşil alanların denizle buluştuğu bu bölgede, yan yana sıralanan Ilgın Koyu, Hurma Koyu ve Taşlı Yalı Koyu bulunuyor. Doğal sit alanı özelliklerini taşıyan bu koylar, taşlık sahilleri ve temiz sularıyla biliniyor. Herhangi bir büyük otel zincirinin veya lüks ticari işletmenin yer almadığı Mazı sahillerine giderken, taşlık sahil yapısı nedeniyle deniz ayakkabısı kullanılması tavsiye ediliyor. Bölge, sessiz yapısı ve bozulmamış köy atmosferiyle sakinlik arayanların sıklıkla ziyaret ettiği noktalar arasında yer alıyor.
PEKSİMET PLAJI
Turgutreis ile Gümüşlük arasında, yarımadanın batı kıyısında konumlanan Peksimet Köyü’nün sahili, Bodrum’un en çok tercih edilen sakin halk plajlarından biri olarak öne çıkıyor. Genellikle bölgede yaşayan yerel halkın ve yazlıkçıların gittiği bu plaj, toplu taşıma hatlarına yakın olmasına rağmen yoğun kalabalıklardan uzak kalmayı başarıyor. Rüzgarlı günlerde hafif dalgalı bir yapıya bürünen Peksimet sahili, temiz ve serin suyuyla dikkat çekiyor. Çevresinde yüksek sesli müzik yayan ticari işletmelerin bulunmadığı bu alan, sade ve sakin bir gün geçirmek isteyen aileler için önemli bir alternatif sunuyor.
KARGI KOYU
Ortakent yakınlarında yer alan ve coğrafi yapısı sayesinde yarımadanın kuzey rüzgarlarına karşı korunaklı olan Kargı Koyu, dalgasız deniziyle tanınıyor. Koyun bazı kısımlarında dönemsel yoğunluklar yaşansa da kamuya açık geniş halk plajı bölümü ziyaretçilere rahat bir hareket alanı sağlıyor. Sahilin ince kumu ve denizin sığ yapısı, özellikle yüzmeyi yeni öğrenenler, çocuklu aileler ve suyun içinde uzun süre vakit geçirmek isteyenler için bölgeyi cazip kılıyor. Doğal yapısıyla korunan koy, sabahın erken saatlerinde oldukça durgun bir suya sahip oluyor.
GÜMÜŞLÜK AKVARYUM KOYU
Gümüşlük’ün merkezindeki yoğunluğun aksine, buraya patika yollardan yürüme mesafesinde olan ya da küçük teknelerle ulaşılabilen Akvaryum Koyu, adını suyunun berraklığından alıyor. Herhangi bir kara yolu ulaşımının ve tesisleşmenin bulunmadığı bu küçük koy, bakir yapısıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sualtı yaşamının zengin olduğu bu alanda, ziyaretçiler şnorkelleriyle deniz canlılarını gözlemleme fırsatı buluyor. Kamuya açık ve tamamen doğal olan bu alana giderken, yiyecek ve içecek dahil tüm ihtiyaçların ziyaretçiler tarafından yanlarında götürülmesi gerekiyor.
KARAİNCİR PLAJI
Akyarlar bölgesinde bulunan Karaincir, etrafını saran iki büyük tepe sayesinde rüzgarı neredeyse hiç almayan deniziyle yarımadada kendine has bir yere sahip. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki sahil, ince sarı kumuyla biliniyor. Denizin oldukça geç derinleşmesi ve su sıcaklığının Bodrum'un diğer koylarına göre biraz daha sıcak olması, burayı rahat bir yüzme deneyimi arayanlar için en elverişli noktalardan biri haline getiriyor. Sabah saatlerinde rüzgarsız ve sakin olan plaj, listelerde ilk sıralarda yer alıyor.
Fotoğraflar: İHA, AA, yapay zekâ