Bodrum’da denize girilecek en sakin plajlar ve gizli kalmış köşeler

Türkiye'nin en fazla tercih edilen tatil bölgelerinden biri olan Bodrum, her yıl milyonlarca turisti ağırlamaya devam ediyor. Yoğun plajları, marinaları ve eğlence merkezleriyle tanınan yarımada, aynı zamanda doğal yapısını korumayı başarmış pek çok koyu da bünyesinde barındırıyor. Özellikle son yıllarda şehir hayatının stresinden kaçan ve tatilde dinlenmeyi öncelik haline getiren ziyaretçiler, popüler merkezlerin dışındaki alternatif alanlara yöneliyor. Bodrum’un girintili çıkıntılı coğrafi yapısı, yoğunluktan uzak kalmak isteyenlere geniş seçenekler sunuyor. Kamuya açık olan bu alanlar ve koruma altındaki koylar, huzurlu bir gün geçirmek isteyenlerin ilk adresleri oluyor. İşte Bodrum'da kalabalıktan uzaklaşarak sakin bir ortamda denizin tadını çıkarabileceğiniz o koylar ve plajlar.