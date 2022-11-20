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Bodrumspor: 1 - Tuzlaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti

Bodrumspor: 1 - Tuzlaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ramazan Keleş, Ali Can Alp, Emir Eray Eyisoy

Bodrumspor: Sousa, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 77 Süleyman Güneş), Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Ali Aytemur, Celal Dumanlı (Dk. 77 Jahovic), Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. 90+1 Drazic), Erdem Çetinkaya (Dk. 69 Mohammed)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Mata (Dk. 86 Mehmet Coşkun), Adeniyi, Bilal Başacıkoğlu, Ogün Bayrak, Bünyamin Yürür, İbrahim Has, Sadi Karaduman, Mustafa Emre Can (Dk. 46 Süleyman Luş), Kone (Dk. 46 Abdoulaye Yahaya)

Goller: Dk. 11 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 62 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 90+4 Sousa (kendi kalesine) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Erdem Çetinkaya, Dk. 68 Onur Akbay (Bodrumspor), Dk. 37 Mustafa Emre Can, Dk. 49 İbrahim Has, Dk. 79 İsmail Konuk (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 20 Erkan Değişmez (Bodrumspor)

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