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        Haberler Gündem Güncel Boğa, sahibini boynuzlarıyla öldürdü | Son dakika haberleri

        Boğa, sahibini boynuzlarıyla öldürdü

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğa, boynuz darbeleriyle yere yatırdığı sahibini ezerek öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:49
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        Sahibini feci şekilde öldürdü
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        Eğirdir'in Ağılköy köyünde hayvancılık yapan 52 yaşındaki Muhammet Alçı, hayvanlarına bakmak için girdiği ahırda boğanın saldırısına uğradı.

        Yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğanın boynuz darbeleriyle yere düşen Alçı, ardından hayvanın ayakları altında ezildi.

        Alçı'nın eşinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İncelemenin ardından cenaze, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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        #ısparta
        #sahibini öldüren boğa
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