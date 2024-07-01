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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergide adaleti tesis edeceklerini belirterek "Çok kazanları uyarıyorum, vergi kaçırma, vergiden kaçınma cezalarını ağırlaştıracağız. Denetimleri sıklaştıracağız" dedi. Bakan Şimşek bu pakette değil ancak bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalıştıklarını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 10:47 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:16
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        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
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        Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında, Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı.

        Bakan Şimşek son dönemde tartışılan bahşişlerin vergilendirilmesinin hiç bir zaman gündemlerinde olmadığını belirterek "Sektörden böyle bir talep gelmiş, arkadaşlar taslağa koymuş. Ancak bizim paketimizde, çalışmamızda yok. Şu anda birçok kesim vergiden imtina etmeye çalışıyor. Ciddi bir kayıt dışılık var. Biz bununla mücadele ederek sonuç alacağız. Verginin tabanını büyüterek sonuç alacağız. İstisnaları kaldırarak sonuç alacağız. Vergide adaleti tesis edeceğiz. Çok kazanandan çok az kazanandan az" ifadelerini kullandı.

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        "KOPARTILAN YAYGARALAR DOĞRU DEĞİL"

        OECD ülkelerinde toplam tüm vergilerin milli gelire oranının yüzde 34, AB ortalamasının ise yüzde 41’in üzerinde olduğunu belirten Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

        "Türkiye’de bu oran yüzde 20.8. En düşük vergi yüküne sahip ikinci ülkeyiz OECD ülkeleri içerisinde. Dolaylı vergilerin milli gelire oranı yüzde 9.1. AB’de bu oran 13.6. Sorun, doğrudan vergi gelirleri Türkiye’de düşük. Yani şirketlerden aldığımız vergiler. Vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmek değildir amacımız.Asgari ücreti vergiden istisna bizim hükümetimiz kıldı. Eskiden en düşük gelir vergisi dilimi yüzde 22’ydi. Bunu yüzde 15’e düşürdük. En düşük gelir vergisi oranı 35’ti bunu 40’a çıkarttı Ak Parti Hükümeti. Geçen sene gelir gelmez kurumlar vergisini yüzde 20’den 25’e çıkarttık. Dolayısıyla kopartılan yaygaralar doğru değil."

        "ÇOK KAZANANLARI UYARIYORUM"

        Az kazandan en az vergi almak için sistemi kurgulayacaklarını belirten Bakan Şimşek "1.2 milyon mükellefimiz zarar beyan etti. Büyük bir kısmının beyanları ile hasılatları konusunda büyük uyumsuzluklar var. Çok kazanları uyarıyorum, vergi kaçırma, vergiden kaçınma cezalarını ağırlaştıracağız. Denetimleri sıklaştıracağız. Giderek daha çok algoritmaları ve yapay zekayı devreye alacağız" dedi.

        "23 YAŞINA KADAR ÇIKIŞ HARCI ALINMAMASI GÜNDEMDE"

        Yurt dışı çıkış harcına yapılan zamla ilgili de konuşan Bakan Şimşek şunları söyledi:

        "Yurtdışı çıkış harcı, daha önce 100 dolar olarak uyulanmış. Bizim hükümetlerimiz döneminde aşağı çekilmiş. Yurt dışı çıkış harcını artırmayı planlıyoruz. İmkanı olmayan birisi yurt dışına gidebilir mi? Biz de imkanı olandan vergi alınmasını taslağa aldık. Yurt dışı çıkış harcında taslağın son hali verilmedi. 23 yaşına kadar bu harcın alınmaması gündemde."

        BORSA KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ SONRAKİ PAKETTE

        Hiçbir alanın kayıt dışı kalmayacağını vurgulayan Bakan Şimşek bütün kazançların makul düzeyde vergilendirileceğini ifade etti.

        Sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesi ilave çalışma gerektirdiğini söyleyen Bakan Şimşek "Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz" diye konuştu.

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