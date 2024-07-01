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        Haberler Gündem Güncel Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı

        Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde ilginç bir olay yaşandı. Deniz yatağında uyuyakalan tatilci, yakınlarının uyarısıyla başlatılan aramada yaklaşık 2 mil açıkta halen uyurken bulunarak, kıyıya getirildi. Yakınları fark etmese Yunanistan sınırına kadar ilerleme ihtimali olan tatilcinin açığa sürüklenme ve kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:04 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:24
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        Tatil için Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, kişi, deniz yatağında uyuyakaldı.

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        Uyuyakalan tatilci, kuvvetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklendi.

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        Tatilcinin sahilde bulunan yakınları, bir süre sonra deniz yatağı ve kendisini göremeyince bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi. 

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        Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve yakınları, tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta deniz yatağının üzerinde halen uyumakta olan tatilciye ulaştı.

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        YAKINLARI SESLENEREK UYANDIRDI

        Deniz yatağında uyumaya devam eden kişi, yakınlarının kendisine seslenmesi üzerine uyandı. 

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        Uyandırıldıktan sonra tekneye alınan tatilci, daha sonra kıyıya götürüldü. Bu kişinin açığa sürüklenme ve kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        Mustafa Altunhan, geçen yıl haziran ayında da benzer bir olay yaşadıklarını ve deniz yatağıyla kıyıdan yaklaşık 4 mil açığa sürüklenen bir kişiyi kurtardıklarını söyledi. 

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        Altunhan, rüzgar ve dalgalı günlerde denizde dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. 

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        Tatilcinin uyuyakalarak 2 mil uzaklıkta bulunması "Eğer kurtarılmasaydı Yunanistan karasularına kadar ulaşabilirdi" yorumlarına neden oldu.

        #Saros Körfezi
        #deniz yatağı
        #deniz yatağında uyuya kalan tatilci
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