Karayipler'e doğru yaklaşan Beryl Kasırgası için 4'üncü seviye kasırga alarmı verildi

Açıklamada, "Beryl'in bugün Windward Adalarına ulaştığında son derece tehlikeli bir büyük kasırga olmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu çok tehlikeli bir durumdur ve bu bölgelerde yaşayanlar herhangi bir hazırlık veya tahliye emri için yerel hükümet ve acil durum yönetimi yetkililerini dinlemelidir" denildi.