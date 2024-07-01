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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan açıklama bekleniyor - Galatasaray Haberleri

        Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan açıklama bekleniyor

        Galatasaray'ın daha önce transferi için anlaşma sağladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. Belçika'dan sabah saatlerinde kalkan uçak ile İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli oyuncuyu Galatasaray yetkilileri karşıladı. Sarı-kırmızılı kulüp ile üç yıllık anlaşma sağlayan tecrübeli santrfor yıllık 3 milyon Euro kazanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 12:23 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:31
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        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
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        Galatasaray'ın daha önce transferi için anlaşma sağladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.

        Belçika'dan sabah saatlerinde kalkan uçak ile İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli oyuncuyu Galatasaray yetkilileri karşıladı.

        Batshuayi ve Galatasaraylı yetkililer, görüntü vermeden havalimanından ayrıldı.

        Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten Batshuayi, Galatasaray'a serbest şekilde transfer oluyor.

        Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılı kulüp ile üç yıllık anlaşma sağladı.

        Birkaç gün önce yurt dışında sağlık kontrollerinden geçen Batshuayi, Galatasaray'dan yılda 3 milyon Euro kazanacak.

        Tecrübeli santrfor ayrıca üç yıla bölünmüş şekilde toplamda 3 milyon Euro da imza parası alacak.

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