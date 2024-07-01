Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan açıklama bekleniyor

Galatasaray'ın daha önce transferi için anlaşma sağladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.

Belçika'dan sabah saatlerinde kalkan uçak ile İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli oyuncuyu Galatasaray yetkilileri karşıladı.

Batshuayi ve Galatasaraylı yetkililer, görüntü vermeden havalimanından ayrıldı.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten Batshuayi, Galatasaray'a serbest şekilde transfer oluyor.

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılı kulüp ile üç yıllık anlaşma sağladı.