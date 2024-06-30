Yaz aylarının gelmesiyle birlikte deniz, havuz ve göl kenarları tatilcilerin en çok vakit geçirdiği yerler arasında yer alıyor. Serin sulara dalmak ve sıcak havanın tadını çıkarmak her ne kadar keyifli olsa da, suyun getirdiği bazı tehlikeler de göz ardı edilmemelidir. Yüzme esnasında alınacak basit ama etkili önlemler, güvenliğinizi sağlamada büyük rol oynar. İşte, yüzme sırasında dikkat edilmesi gereken önemli güvenlik ipuçları ve suda güvenle eğlenmenin yolları...