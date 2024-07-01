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        Haberler Gündem Güncel Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi" | Son dakika haberleri

        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"

        Mardin'de sınıf öğretmeni olan 29 yaşındaki Emine Saynur Peker, yavruyken sokakta bulduğu ve bir yaşına kadar büyüttüğü kedisi "Mila"yı Kurban Bayramı'nda ailesinin yanına giderken bindiği Antalya uçağında kaybetti. Hava yolu firmasından şikayetçi olan Peker, "Hayat arkadaşım gibi bir şeydi" dediği kedisini günlerdir sokak sokak gezerek arıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:23 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:47
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        Mardin'de sınıf öğretmeni olan Emine Saynur Peker, Kurban Bayramı tatilinde memleketi Afyonkarahisar'a gitmek için özel bir firmaya ait XQ7713 sefer sayılı 22.30 Diyarbakır-Antalya uçağına bindi.

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        Yavruyken sokakta bulduğu ve 1 yaşına kadar beslediği "Mila" isimli tekir cinsi dişi kedisini de yanına alan Peker, uçağa binerken kedisini taşıma çantası içinde görevlilere teslim etti.

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        Antalya Havalimanı'na indiğinde kedisini ve bagajını almak için bekleyen Peker, kapısı açık halde getirilen taşıma çantasını boş görünce kedisinin başına bir şey geldiğini anladı.

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        Görevlilere kedisinin nerede olduğunu soran Peker, apronda kaybolduğu bilgisini aldı.

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        Hava yolu firması yetkilileriyle görüşen Emine Saynur Peker, bir süre havalimanında kedisini aradı ancak sonuç alamadı.

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        Görevlilerden güvenlik kameralarının incelenmesini isteyen Peker'e, kameralardan da kedinin nereye gittiğinin görülmediği cevabı verildi.

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        2 HAFTADIR KEDİSİNDEN HABER YOK

        Havalimanındaki polis merkezine giderek durumu anlatan ve şikayetçi olan Emine Saynur Peker, aradan geçen 2 haftaya rağmen kedisini bulamadı.

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        SOKAK SOKAK GEZEREK KEDİSİNİ ARIYOR

        Kedisine ulaşamadığı için günlerdir ağladığını belirten Peker, Antalya'da sokak sokak gezip, kedisinin afişlerini dağıttığı vatandaşlardan destek isteyerek aramaya devam ettiğini söyledi.

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        "BENİ EVE GÖNDERMEYE ÇALIŞTILAR"

        Kedisinin kaybolduğunu kendisinin fark ettiğini, görevli personelin bu konuda duyarsız kaldığını söyleyen Peker, "Kedimin kaçtığını söylediler. Yer hizmetleri personeli tarafından olayın gerçekleştiğini düşünüyorum. Beni eve göndermeye çalıştılar. 'Arıyoruz, sizi bilgilendireceğiz' dediler. Ancak gitmedim ve aramaya devam ettim. Kamera kayıtlarını incelediler ama gece olduğu için görüşün net olmadığını, göremediklerini söylediler. Oradan da bir sonuç alamadık" dedi.

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        "HAYAT ARKADAŞIM GİBİ BİR ŞEYDİ"

        Firmanın kendisine mail gönderdiğini, aramalara devam ettiklerini söylediklerini anlatan Peker, kedisinin fotoğrafının olduğu ilanlar bastırdığını, ancak bunların havalimanında dağıtılmasına izin verilmediğini söyledi. 'Mila'ya çok alıştığını, onu kaybettiği günden bu yana sürekli ağladığını belirten Peker, "Ev arkadaşımdı o. Bulduğumda çok küçüktü ve onu büyüttüm, aramızda da bir bağ oluştu. Hayat arkadaşım gibi bir şeydi. Hala çok ağlıyorum. Yemek düzenim bile bozuldu" diye konuştu.

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        Hava yolu firması yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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        Genç öğretmen kedisinden gelecek mutlu haberi bekliyor.

        #KEDİ
        #mardin
        #uçakta kaybolan kedi
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