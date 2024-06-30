Memur ve emekli tamam ya onların maaş zammı?
Çarşamba günü açıklanacak enflasyonla maaş zamları belli olacak. Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına zam yapılacak. Ücretleri toplu iş sözleşmesi ile belirlenen işçiler de ikinci yarı için zam alacak. Yaklaşık 14 milyon işçinin çoğunluğu ise asgari ücrete ara zam yapılmazsa yılın ikinci yarısı için zam alamayacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, 14 milyon dolayında işçinin maaş zammı belirsizliğini yazdı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çarşamba günü haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yapılan ankette haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,52 oranında çıktı. Haziran ayı enflasyonu beklentiye uygun çıkarsa 6 aylık enflasyon yüzde 25,8 olacak.
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SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yaklaşık yüzde 25,5 – 26,5 arasında zam yapılması bekleniyor.
Memur maaşlarına ocak ayında yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammın içinde yüzde 15 toplu sözleşme zammı da yer alıyor. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammına göre hesaplanacak ve çıkan sayı temmuz ayındaki yüzde 10 toplu sözleşme zammı oranında artırılacak. Buna göre, memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 20 – 21 arasında zam yapılması bekleniyor.
Emekli memur aylıkları memur maaş katsayısına yapılan zam oranında artırılıyor. Emekli memurlar da temmuz ayında yüzde 20 – 21 arasında değişen oranda zam alacaklar.
MAAŞ ZAMLARI ARASINDA 5,5 PUAN FARK OLACAK
Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına normalde yüzde 37,57 oranında zam yapılacaktı. Ancak, yüzde 49,25 zam alan memurlar ve memur emeklilerine göre 11,68 puanlık fark ortaya çıktığı için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına önce yüzde 42,57 oranında zam yapılması kararı alındı. Ancak, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine SSK ve BAĞ-KUR’luların zam oranı da yüzde 49,25’e çıkartıldı. Böylece ocak ayında tüm emekliler ile memurların maaş zam oranları eşitlendi.
Ancak, temmuz ayında ise memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılan zam oranı SSK ve BAĞ-KUR’luların altında kalacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 25,8 çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları bu oranda artarken, memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artış yüzde 20,3’te kalacak. Arada 5,5 puanlık fark ortaya çıkacak.
Bu durumda ocak ve temmuz ayı zamlarının toplamı SSK ve BAĞ-KUR’lular için yüzde 87,75olurken, memurlar ve emekli memurlar için yüzde 79,55’te kalacak. Yıllık bazda fark 8,2 puan olacak.
SSK ve BAĞ-KUR’luların ocak ayı zammı ilk başta planlandığı gibi sadece 5 puan artırılarak yüzde 42,57 oranında kalsaydı yıllık artış memurlarda olduğu gibi aynı oranda olacaktı. Arada 8,2 puanlık fark ortaya çıkmayacaktı.
Ocak – haziran döneminde 32.860 TL olan en düşük memur maaşının temmuz ayında yaklaşık 40 bin liraya, halen 14.740 TL olan en düşük emekli memur aylığının da temmuz ayında yaklaşık 18 bin liraya çıkması bekleniyor.
ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK
Halen SSK ve BAĞ-KUR’lular ile 2008 sonrası memuriyete başlayanlar için en düşük emekli aylığı 10.000 TL’ye tamamlanarak ödeniyor. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı kadar yapılacak maaş zammı 10.000 TL’ye değil, herkesin çalışma yaşamında ödediği prime göre hesaplanan kök aylığına uygulanacak. Buna göre, kök aylığı 8.000 TL ve altında olanlar temmuz ayından sonra da 10.000 TL aylık almaya devam edecekler. Kök aylığı 8.000 TL’nin üzerinde olanlar ise 6 aylık enflasyon oranında zam uygulandıktan sonra belirlenen aylığı alacaklar. Örneğin, 6 aylık enflasyon yüzde 25,8 çıkarsa kök aylığı 8.500 TL olanlar temmuz ayından itibaren 10.693 TL, kök aylığı 9.000 TL olanlar 11.322 TL, kök aylığı 9.500 TL olanlar 11.951 TL, kök aylığı 10.000 TL olanlar ise 12.580 TL aylık alacaklar.
14 MİLYON KİŞİNİN İKİNCİ YARIDA MAAŞ ZAMMI BELİRSİZ
Türkiye’de 16,3 milyon sigortalı işçi bulunuyor. Bunlardan 2,2 milyonunun ücreti, sendikalı oldukları için toplu iş sözleşmesi ile belirleniyor. Ücretleri 6 ayda bir toplu iş sözleşmesi ile belirlenen oranda zamlanıyor. Örneğin kamu işçilerine bu yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında yüzde 10 + 10 oranında zam yapılacak. Enflasyon ilk yarıdaki toplu iş sözleşmesi zammını aştığı için kamu işçileri de temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklar.
Özel sektörde çalışan sendikalı işçiler ise imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yılın ikinci yarısı için ücret zammından yararlanacaklar.
Geriye kalan sendikasız ve özel sektörde çalışan 14,1 milyon işçinin yılın ikinci yarısında ücret zammı alıp alamayacakları belirsiz. Yaklaşık yarısı asgari ücretlilerden oluşan bu gruptaki işçilere yılın ikinci yarısında zam yapılması ancak asgari ücrete ara zam yapılması ile mümkün olacak görünüyor. Asgari ücrete ara zam yapılmazsa söz konusu 14,1 milyon işçinin büyük kısmının yılın ikinci yarısında zam alması beklenmiyor.