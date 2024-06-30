Memur ve emekli tamam ya onların maaş zammı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çarşamba günü haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yapılan ankette haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,52 oranında çıktı. Haziran ayı enflasyonu beklentiye uygun çıkarsa 6 aylık enflasyon yüzde 25,8 olacak.

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SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yaklaşık yüzde 25,5 – 26,5 arasında zam yapılması bekleniyor.

Memur maaşlarına ocak ayında yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammın içinde yüzde 15 toplu sözleşme zammı da yer alıyor. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammına göre hesaplanacak ve çıkan sayı temmuz ayındaki yüzde 10 toplu sözleşme zammı oranında artırılacak. Buna göre, memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 20 – 21 arasında zam yapılması bekleniyor.

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına normalde yüzde 37,57 oranında zam yapılacaktı. Ancak, yüzde 49,25 zam alan memurlar ve memur emeklilerine göre 11,68 puanlık fark ortaya çıktığı için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına önce yüzde 42,57 oranında zam yapılması kararı alındı. Ancak, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine SSK ve BAĞ-KUR’luların zam oranı da yüzde 49,25’e çıkartıldı. Böylece ocak ayında tüm emekliler ile memurların maaş zam oranları eşitlendi.

Ancak, temmuz ayında ise memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılan zam oranı SSK ve BAĞ-KUR’luların altında kalacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 25,8 çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları bu oranda artarken, memur maaşları ve emekli memur aylıklarındaki artış yüzde 20,3’te kalacak. Arada 5,5 puanlık fark ortaya çıkacak.

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Bu durumda ocak ve temmuz ayı zamlarının toplamı SSK ve BAĞ-KUR’lular için yüzde 87,75olurken, memurlar ve emekli memurlar için yüzde 79,55’te kalacak. Yıllık bazda fark 8,2 puan olacak.

SSK ve BAĞ-KUR’luların ocak ayı zammı ilk başta planlandığı gibi sadece 5 puan artırılarak yüzde 42,57 oranında kalsaydı yıllık artış memurlarda olduğu gibi aynı oranda olacaktı. Arada 8,2 puanlık fark ortaya çıkmayacaktı.