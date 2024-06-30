Gizli iletişim: Beden dili sayesinde insanların ne düşündüğü anlamanızı sağlayacak 6 taktik!
İletişimde söylenenlerin yanı sıra beden dili, bize karşıdakinin gerçekte ne düşündüğünü anlatan güçlü bir araçtır. Bakışlar, jestler, duruş ve mimikler, karşı tarafın duygusal durumunu, düşüncelerini ve niyetlerini anlamamıza yardımcı olabilir. Peki, beden dili okunarak nasıl etkili iletişim kurulur? İşte, beden dili okuyarak insanların gerçek niyetlerini anlamak için kullanılabileceğiniz bazı ipuçları...
Çoğu insan başkalarının ne düşündüğünü bilmek ister ancak bunu yapabilmek pek mümkün değildir. Buna rağmen bazı hareketler, beden dili sayesinde okunabilir. Haberimizde, insanların birbirlerine olan tutumlarını anlamak için beden dillerini nasıl kullandıklarını ve bu sözsüz hareketlerle ne anlatmak istediklerini derledik. İşte, insanların düşüncelerini anlamak için kullanılabilecek bazı etkili stratejiler...
Not: Beden dili, bilinçaltımızın doğal refleksleriyle etkileşime geçer bu yüzden bazen yanlış yorumlanabilir. Yani, aşağıdaki hareketler kesin olarak karşınızdakinin düşüncelerini tek başına açıklayamaz, size sadece genelleme sunar.
1. GÖZLERİNİ KAÇIRMAK
Bazı insanlar yalan söylediklerinde bakışlarını kaçırabilirler. Örneğin sağa ve yukarıya bakmak, yalan söylediğini gösterebilir çünkü bu hayal gücünü harekete geçirir ve sol beyin aktivitesini tetikler. Sol tarafa ve aşağıya bakmak ise konuşurken kişinin gerçekleri hatırladığını veya düşüncelerini topladığını gösterebilir.
2. YALANDAN GÜLÜMSEMEK
Erken yaşta beliren kırışıklıklar sık sık şikayet konusudur. Ancak bilinmeyen bir gerçek var: Kırışıklıklar aslında bir gülümsemenin samimi olup olmadığını anlatabilir. Yani gözleri, dudaklarıyla aynı şekilde gülümsemiyorsa sahte gülümseme yapıyor olabilirler.
3. KAFAYI FAZLA SALLAMAK
İnsanlar konuşurken karşılarındaki kişi bu konuya ilgisiz olabilir, böyle durumlarda dinliyor gibi davranmak için kafalarını normalden daha fazla sallamaya başlayabilirler. Eğer böyle bir durumda kalırsanız konuşmayı yavaşlatıp farklı bir şekilde ifade edebilirsiniz ya da ''seni anlıyorum'' baş sallamasını uygulayamayacağı olumsuz bir konuya geçebilirsiniz.
4. ÇENE SIKMAK
Çene sıkmak, stresin bir göstergesidir. Birinin bu hareketi yaparken görüyorsanız bu, stresli bir şey düşündüklerini gösterebilir. Bununla birlikte bu hareket, genellikle bilinçaltında gerçekleştiğinden kişi yaptığı hareketin farkında olmayabilir.
5. EL HAREKETLERİNE DİKKAT ETMEK
El jestleri, çeşitli anlamlar taşıyabilen önemli iletişim araçlarından biridir. Avuç içleri yukarıya dönükse bir şey önerdiğinizi veya bir şey sorduğunuzu ifade edebilir. Ancak avuç içleri aşağıya dönükse bir şey emrettiğinizi veya talep ettiğinizi gösterebilir.
6. ARADAKİ MESAFEYE BAKMAK
Bir kişinin size ne kadar yakın durduğunu gözlemlemek, sizin hakkınızdaki düşüncelerini anlamanıza yardımcı olabilir. Örneğin, bir kişi siz yaklaştığınızda geri çekiliyorsa bu durum karşılıklı bir bağlantının olmadığını işaret edebilir. Aynı şekilde, insanların birbirleriyle olan ilişkileri hakkında da mesafe gözlemi yaparak bazı fikirler edinebilirsiniz.
Kaynak: Bright Side, Fearless Motivation