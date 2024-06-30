Çoğu insan başkalarının ne düşündüğünü bilmek ister ancak bunu yapabilmek pek mümkün değildir. Buna rağmen bazı hareketler, beden dili sayesinde okunabilir. Haberimizde, insanların birbirlerine olan tutumlarını anlamak için beden dillerini nasıl kullandıklarını ve bu sözsüz hareketlerle ne anlatmak istediklerini derledik. İşte, insanların düşüncelerini anlamak için kullanılabilecek bazı etkili stratejiler...

Not: Beden dili, bilinçaltımızın doğal refleksleriyle etkileşime geçer bu yüzden bazen yanlış yorumlanabilir. Yani, aşağıdaki hareketler kesin olarak karşınızdakinin düşüncelerini tek başına açıklayamaz, size sadece genelleme sunar.