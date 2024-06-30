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        Haberler Magazin Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya, aşk tazeledi - Magazin haberleri

        Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya, aşk tazeledi

        Şükrü Özyıldız ile sevgilisi Sibil Çetinkaya, Çeşme'de aşk tazeledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 22:14 Güncelleme: 01.07.2024 - 00:00
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şükrü Özyıldız ile sevgilisi Sibil Çetinkaya, Çeşme'de görüntülendi.

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        Bir kaç günlüğüne geldikleri Alaçatı'da yaz sezonu açan Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya, arkadaşlarıyla birlikte plaja gitti.

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        Havanın rüzgârlı olması nedeniyle denize girmeyen Sibil Çetinkaya, daha çok güneşlenmeyi tercih ederken, Şükrü Özyıldız; kısa bir süreliğine denizde yüzdü.

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        Sibil Çetinkaya, denizden çıkan Şükrü Özyıldız'ın yanına giderek sevgilisine sarılıp onu öptü.

        #Şükrü Özyıldız
        #Sibil Çetinkaya
        #Çeşme
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