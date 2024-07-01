Ünlü şarkıcı SZA, İngiltere maçı saatinde Glastonbury Festivali'nde yalnız kaldı
İngiltere'nin en büyük festivallerinden Glastonbury'de ABD'li şarkıcı SZA'ya büyük şok... Seyirciler, festival alanını terk edip İngiltere'nin EURO 2024 maçına akın etti
ABD'li şarkıcı SZA, İngiltere'de yapılan ve dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Glastonbury'de dün sahne aldı. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu yılki Glastonbury Festivali'nde hem ses sistemi sorunları yaşadı hem de boş alana şarkı söylemek zorunda kaldı.
SZA'nın konseri, önceki akşam Coldplay'in konserindeki kalabalık kadar seyirci toplayamadı. Binlerce taraftar, İngiltere'nin Euro 2024 maçını izlemek üzere konseri terk etti. Bazı seyirciler evlerine giderken, bazıları maçı festival alanındaki çadırlarına giderek izledi.
Dün festivalden alınan görüntülerde, cumartesi gününe kıyasla çok daha az bir izleyici kitlesinin olduğu görüldü. Ayrıca SZA'nın performansı esnasında seyirciler ses sorunlarından şikâyet etmeye başladı, bazıları onun 'bir hayranına şarkı söylüyormuş gibi' söylediğini öne sürdü.
BBC'nin canlı olarak yayınladığı konserde, festival alanının tenhalığı ekrana yansıdı ve seyirciler, bunun şimdiye kadar bu festivalde görülen en düşük kalabalıklardan biri olduğunu söyledi.
Ünlü pop şarkıcısı, geçen ay Avustralya'da verdiği konserde zor anlar yaşamış, seyircilerin tuhaf davranışları nedeniyle sahneden ayrılmaya niyetlenmişti.
Melbourne şehrindeki konserde seyirciler; sahneye telefon, ayakkabı gibi pek çok madde fırlatmıştı. Bu tarz rahatsız edici hareketlerin arkasının kesilmediğini gören SZA; "Böyle devam ederseniz konseri bırakırım. Cep telefonu fırtlatamazsınız, ben bir insanım. Bu çılgınlık" diye seslenmişti.
Konserdeki tuhaf davranışlar, sahneye bir şeyler fırlatmakla sınırlı kalmamış, oturulan bölümlerde amuda kalkarak gösteri yapmaya çalışan bir seyirci dengesini kaybederek diğer seyircilerin üzerine düşmüş, başka seyirciler arasında kavga çıkmıştı. Yaşananlara güvenlik görevlileri müdahale etmişti.
İngiltere, Slovakya karşısında tarihi bir dönüşe imza atarak Jude Bellingham ve Haryy Kane'nin golleriyle maçı, 2 - 1 kazanıp EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi.