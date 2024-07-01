Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz

"İYİ MEYVEYİ GÖRÜNTÜSÜNDE BAKARAK ANLIYORUZ"

Uygulamaların yüzde 100 başarı garanti etmediğine, sadece destekleyici olarak kullanıldığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın lezzetli meyve seçme konusunda kullanılmasını öğrendiğimde hiç şaşırmadım. Biz insanlar markete veya manava gittiğimizde meyvelere öncelikle bakıyoruz. Aslında biz de görüntü verisi kullanıyoruz. İyi meyveyi görüntüsüne bakarak anlıyoruz. Karpuz seçiminde ses verisi de kullanılabilir. Bazı insanlar üstüne vuruyorlar. Bu da yapay zeka modellerine dahil edilebilir. Şu anda sadece daha çok görüntü verisi kullanılıyor. Bir meyvenin taze olup olmadığı büyük oranda görüntüsünden anlaşılabiliyor ama bu yetersiz de kalabilir. Mevcut modelleri incelediğimde zaten yüzde 100 başarı garanti etmiyorlar. Bunu sadece destekleyici olarak kullanın diyorlar. Bazı yapay zeka sistemleri insanlardan daha başarılı olabiliyor. Bir yapay zeka sistemi yüzde 97 ve üzerinde meyvenin taze olup olmadığını anlayabiliyorsa bu yüksek bir başarı olarak kabul edilebilir. Yapay zeka büyük oranda karpuzun da iyisinden anlayacak seviyeye gelmiş diyebiliriz. Gelinen noktada yapılmış çalışmalar ile bilimsel literatüre baktığımız zaman görüntü verisinden bunun yüksek başarıyla yapılabildiği ortaya çıkıyor."