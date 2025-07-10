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        Haberler Objektife Takılanlar Boğaç Aksoy farkındalık için yola çıktı: İnsanların kalbine dokunacağız

        Boğaç Aksoy farkındalık için yola çıktı

        2021'de lenfoma teşhisi konulan ve 8 aylık mücadelesinin ardından kanseri yenen oyuncu Boğaç Aksoy, karavanla yaşamına anlam katacak yeni bir yolculuğa çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 10:27 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:28
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        "İnsanların kalbine dokunacağız"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Boğaç Aksoy, yol arkadaşı HappyTuncay (Tuncay Sancak) ile İstanbul'dan karavanla yola çıkarak şimdiye dek 15 şehir gezdi. İkilinin hedefi ise Türkiye'nin 81 ilini dolaşmak.

        Aksoy, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile kanserle yaşam konularında farkındalık oluşturmak amacıyla yolculuğa çıktıklarını belirtti.

        "İNSANLARIN KALBİNE DOKUNACAĞIZ"

        "Hayat zor olabilir ama birlikte yürüyünce her yol güzelleşir" diyen Boğaç Aksoy, bu projeyle hem insanların kalbine dokunmayı hem de Türkiye’nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

        Projeyi büyüterek sürdürmek istediğini söyleyen Boğaç Aksoy; "Kanseri yenmenin, otizm ve DEHB'nin bir engel değil, beynin farklı çalışmasına dair bir farkındalık olduğunu anlatmanın, zorlukların aşılabileceğini göstermenin ve mutlu olmanın sırlarını paylaşmak için bu yoldayız. Ve daha yolun başındayız" dedi.

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        #Boğaç Aksoy
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