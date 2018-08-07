8 YIL ARADAN SONRA STARSAILOR YENİDEN İSTANBUL’DA!



İstanbul Blue Night Rock Festivali müziğin efsanelerini BKM organizasyonuyla hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor. 2001’de çıkardıkları 'Fever' adlı single ile 'İngiltere’nin en iyi çıkış yapan grubu' ünvanını kazanan alternatif rock grubu Starsailor, 8 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’daki hayranlarıyla buluşuyor. Grup, Liam Gallagher’la aynı gün KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak.



GECEYE SIKI BİR BAŞLANGIÇ!



KüçükCiftlik Park’taki gecenin Türkiye’den konukları da var. Türk rock müziğinin en önemli temsilcilerinden Mor ve Ötesi, Vokalde Sertab Erener, gitarda Emre Kula, bas gitarda Eser Ünsalan, keyboardda Ozan Yılmaz ve davulda Alpar Lü'dan oluşan İngilizce müzik yapan Türk rock topluluğu Oceans Of Noise ile hemen ardından, dinamik performanslarıyla göz dolduran, son dönemin en yetenekli gruplarından Adamlar, Evrencan Gündüz ve Yokuz İstanbul’a unutulmaz bir gece yaşatacak. Küçükçiftlik Park'ta kapılar 14'te açılacak.

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