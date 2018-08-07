Liam Gallagher, Mor ve Ötesi
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Boğazda rock müzik gecesi heyecanı

İngiliz rock grubu Oasis’in kurucusu ve solisti Liam Gallagher, 14 Ağustos’ta KüçükÇiftlik sahnesinde sahnede olacak. Uzun yıllardır Türkiye’ye gelmesi beklenen ve ülkemizde hatırı sayılır bir hayran kitlesi barındıran Gallagher, geçen ekim ayında çıkardığı ilk solo albümü “As You Were” ün dünya turnesi kapsamında hem yeni hem klasikleşmiş şarkılarını İstanbullular için ilk kez seslendirecek.

07.08.2018 - 19:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM

 

8 YIL ARADAN SONRA STARSAILOR YENİDEN İSTANBUL’DA!

İstanbul Blue Night Rock Festivali müziğin efsanelerini BKM organizasyonuyla hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor. 2001’de çıkardıkları 'Fever' adlı single ile 'İngiltere’nin en iyi çıkış yapan grubu' ünvanını kazanan alternatif rock grubu Starsailor, 8 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’daki hayranlarıyla buluşuyor. Grup, Liam Gallagher’la aynı gün KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak.


GECEYE SIKI BİR BAŞLANGIÇ!

KüçükCiftlik Park’taki gecenin Türkiye’den konukları da var. Türk rock müziğinin en önemli temsilcilerinden Mor ve Ötesi, Vokalde  Sertab Erener, gitarda Emre Kula, bas gitarda Eser Ünsalan, keyboardda Ozan Yılmaz ve davulda Alpar Lü'dan oluşan İngilizce müzik yapan Türk rock topluluğu Oceans Of Noise ile hemen ardından, dinamik performanslarıyla göz dolduran, son dönemin en yetenekli gruplarından Adamlar, Evrencan Gündüz ve Yokuz İstanbul’a unutulmaz bir gece yaşatacak. Küçükçiftlik Park'ta kapılar 14'te açılacak.

 

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