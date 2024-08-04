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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Boksta bir madalyayı daha garantiledik: Esra Yıldız Kahraman yarı finalde! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Boksta bir madalyayı daha garantiledik: Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!

        Kadınlar 57 kilo çeyrek final mücadelesinde Brezilyalı rakibi Jucieelen Romeu'yu mağlup eden milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 12:39 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:49
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        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları yapıldı.

        North Paris Arena'daki organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı.

        YARI FİNALDEYİZ!

        Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti. Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

        Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.

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