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Bolsonaro ülkeyi terk etti, Lula yetkiyi çöp toplayıcısından aldı

Brezilya'da, 31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva dönemi resmen başladı. Başkent Brasiliadaki Planalto Sarayı önünde toplanan yaklaşık 300 bin destekçisine seslenen Lula, eski lider Bolsonaro ülkeyi terk ettiği için yetkiyi bir çöp toplayıcısı olan Eni Souza’dan aldı.

Bolsonaro ülkeyi terk etti, Lula yetkiyi çöp toplayıcısından aldı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Brezilya Devlet Başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından Başkent Brasiliadaki Planalto Sarayı önünde toplanan yaklaşık 300 bin destekçisine seslendi.

Silva, eşi Rosangela da Silva ile beraber üstü açık bir arabayla halkı selamlamasının ardından yemin törenin yapılacağı parlamento binasına geçti.

BBC'deki habere göre Lula, eski lider Bolsonaro ülkede olmadığı için yetkiyi bir çöp toplayıcısı olan Eni Souza'dan aldı.

Törende Lula’nın yanında yerli bir lider, siyah bir engelli influencer çocuk da yer aldı. Özellikle Bolsonaro döneminde ırkçılığın yoğun olduğu ülkede bu pozun kritik mesaj verdiği belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU DA KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Brezilya'da devlet başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine iştirak etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Lula'nın yemin törenine katıldığı ve kendisini tebrik ettiği fotoğrafı paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik." ifadelerini kullandı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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