Sesli dinlemek için tıklayınız. 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Brezilya Devlet Başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından Başkent Brasiliadaki Planalto Sarayı önünde toplanan yaklaşık 300 bin destekçisine seslendi.

Silva, eşi Rosangela da Silva ile beraber üstü açık bir arabayla halkı selamlamasının ardından yemin törenin yapılacağı parlamento binasına geçti.

BBC'deki habere göre Lula, eski lider Bolsonaro ülkede olmadığı için yetkiyi bir çöp toplayıcısı olan Eni Souza'dan aldı.