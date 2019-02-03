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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela ordusundaki yüksek rütbeli komutanlara çağrıda bulundu.
Bolton, açıklamasında, "Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezuela halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır." ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre; Bolton, Guaido'yu devlet başkanı olarak kabul ettiğini açıklayan Venezuela ordusunda görevli bir generale atıf yaparak, " ABD, Venezuela ordu mensuplarına General Yanez'i takip etmeleri ve demokrasiyi savunan barışçıl protestocuları korumaları çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bolton, Venezuela Merkez Bankası çalışanlarının ve diğer bankaların, Guaido'nun çıkardığı genel affı şimdi kabul etmeleri gerektiğini, aksi takdirde Nicolas Maduro yönetiminin eylemlerine ortak olma suçlamasıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.
HAVACI GENERAL, GUAİDO'YU TANIDI
Venezuela Hava Kuvvetlerinde görevli General Francisco Esteban Yanez, Guaido’yu "devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklamış ve orduda Guaido'yu tanıyan ilk yüksek rütbeli asker olarak kayıtlara geçmişti.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de dün yaptığı bir açıklamada, "Maduro rejimine son verme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı. ABD yönetimi ise bu ülkeye insani yardım yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da aynı yönde adım atmıştı.
Rusya, Küba, Çin, Meksika, Türkiye, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini açıklamıştı.
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