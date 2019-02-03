Venezuela'da 2 Şubat 1999'da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu destekleyen binlerce Venezuelalı, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenen mitingte buluştu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) karşısındaki Caracas Bolivar Bulvarındaki mitinge iktidar yanlısı sendikalar ve siyasi örgütler destek veriyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ya da PSUV Başkan Yardımcıso Diosdado Cabello’nun konuşma yapması beklenen mitinge, hükümetin seferberlik durumunda silah altına almak için örgütlediği Bolivarcı milisler de katılıyor.

AA'nın haberine göre; başkent Caracas başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun çağrısıyla sokağa çıkan hükümet karşıtlarının protestosu da sürüyor.