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        Bolu Baro Başkanı'ndan bilirkişi raporu açıklaması

        Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasında düzenlenecek olan bilirkişi raporuna ilişkin konuşan Bolu Baro Başkanı Avukat Sinan Barut, "Aradan geçen iki haftalık süreye rağmen halen bilirkişi raporu ortaya konulamamıştır. Denetime elverişli, tüm detayların titizlikle incelendiği, kusur oranlarının ayrıntıları ile belirtildiği bilirkişi raporunun bir an önce dosyaya kazandırılması ve taraf avukatları ile paylaşılması öncelik olmalıdır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 04.02.2025 - 20:10
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        Bolu Baro Başkanı'ndan bilirkişi raporu açıklaması
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        Kartalkaya’da yaşanan otel faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişiden de 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise herhangi bir tedbir olmaksızın serbest bırakıldı. Yürütülen dava sürecine ilişkin Bolu Baro Başkanı Av. Sinan Barut, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte açıklamalarda bulundu.

        "TÜM KURUMLARIN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİ GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZİYORUZ"

        Bolu Baro Başkanı Av. Sinan Barut, "Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen yangın faciası, hepimizi derinden sarsmıştır. Bu trajik olay sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu tür felaketler göstermektedir ki insan hayatı söz konusu olduğunda gerekli denetim ve kontrollerin eksiksiz yerine getirilmesi şarttır. Yangın sonrası elde edilen bilgiler, otel denetimlerinin yeterince yapılmadığını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını ortaya koymaktadır. Bu ihmaller, ne yazık ki telafisi imkânsız kayıplara yol açmıştır. Baro olarak, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Yangının çıkış nedeni hakkında yürütülen soruşturmaların kısır siyasi çekişmelerin, polemiklerin önüne geçilmesi için bir an önce tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılması büyük önem taşımaktadır. Gözaltına alınan kişi sayısı 28 olup, 19 şüpheli tutuklanmış, 8 şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise savcılık tarafından herhangi bir tedbir olmaksızın serbest bırakılmıştır. Bu süreçte önemli olan, aslında ne kadar çok gözaltı veya tutuklama olduğu değil, gerçek suçluların bir an önce tespit edilmesidir" şeklinde konuştu.

        "ARADAN GEÇEN İKİ HAFTALIK SÜREYE RAĞMEN HALEN BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA KONULAMAMIŞTIR"

        Bilirkişi raporuna ilişkin konuşan Av. Sinan Barut, "Aradan geçen iki haftalık süreye rağmen halen bilirkişi raporu ortaya konulamamıştır. Denetime elverişli, tüm detayların titizlikle incelendiği, kusur oranlarının ayrıntıları ile belirtildiği bilirkişi raporunun bir an önce dosyaya kazandırılması ve taraf avukatları ile paylaşılması öncelik olmalıdır. Keza anılan rapor doğrultusunda soruşturmanın genişletilmesi gerekmektedir. Soruşturmanın şeffaf bir süreçte, tüm detayların titizlikle ele alınarak sorumluların makam, mevkii, kişinin kim olduğuna bakılmaksızın adalet önüne çıkarılması için gerekli her adım atılmalıdır. Denetim eksiklikleri, facianın ardından ortaya çıkan bilgiler, denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığını göstermektedir. Denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumların belirlenerek haklarında yasal işlem başlatılması gerekmektedir. İşlemlerin cezai boyutunun dışında idari tahkikatın da bir an önce tamamlanması gerekmektedir" diye konuştu.

        "MAĞDURLARIMIZ İÇİN HUKUK ÇERÇEVESİNDE TÜM HAKLARINI SAVUNACAK VE GEREKLİ HUKUKİ DESTEĞİ SUNACAĞIZ"

        Mağdur ailelerin tüm haklarını savunacaklarını ve gerekli hukuki desteği sağlayacaklarını dile getiren Başkan Av. Sinan Barut, "Bolu Barosu olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. Mağdurlarımız için hukuk çerçevesinde tüm haklarını savunacak ve gerekli hukuki desteği sunacağız. Soruşturmanın her evresini yakından takip edip, kovuşturma evresinde müdahil olarak yargılama sürecinin içerisinde olacağız. Gelecekte benzer faciaların yaşanmaması için risklere karşı etkin önleyici tedbirlerin planlanması şarttır. Bu konuda tüm mercilerin artık böyle bir facianın oluşmasını beklemeksizin harekete geçmesi gerekmektedir. Yetkililerin süreç boyunca kamuoyunu düzenli bilgilendirmeleri, toplumun güven duygusunun yeniden tesis edilmesi açısından kritik önem taşımaktadır. Bu faciadan ders alarak, gelecekte bu tür elim hadiselerin yaşanmaması adına hepimize düşen ciddi sorumluluklar bulunmaktadır. Her birey duyarlılık bekliyor, yetkililerden ise adil, hızlı ve şeffaf bir süreç yürütmelerini bir defa daha talep ediyoruz" dedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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