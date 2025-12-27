Habertürk
        Bolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme kaza meydana geldi

        Bolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme kaza meydana geldi

        Bolu Dağı'nda etkili kar yağışı, TEM Otoyolu Tünel çıkışında 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. İstanbul yönünde trafik uzun süre tek şeritten sağlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 21:07 Güncelleme: 27.12.2025 - 21:07
        Bolu Tüneli'nde zincirleme kaza
        Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametinde ulaşımın uzun süre tek şeritten sağlandığı kaza, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Bölgede etkisini artıran kar yağışı ve kayganlaşan zemin nedeniyle, İstanbul istikametine seyir halinde olan 6 araç kontrolden çıkarak birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, otoyolun İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi.

        ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

        İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Öte yandan, kaza sonrası yaşananlar ve araçların durumu yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        #bolu dağı
        #Bolu zincirleme kaza
        #haberler
