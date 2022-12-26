Bolu Dağı'nda yoğun sis

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

D-100 yolu geçişinde etkili olan sis, özellikle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaştı. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılırken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Düşük hızda araçları ile ilerleyen sürücüler, sis lambalarını açarak, Bolu Dağı'nı geçti. Sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-26 10:25:35



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