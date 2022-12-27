Bolu Belediyesi'nde taşkınlık yapan pazarcı gözaltına alındı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TUTUKLANDI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasının önünde tehditler savurduğu ve yanında bıçak bulunduğu belirlenen pazarcı Hakan Akgülmüş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Akgülmüş, hakkında 'silahlı tehdit' suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-27 19:59:12



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