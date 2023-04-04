Batan teknedeki balıkçıyı arama çalışmalarında 2'nci gün



Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)BOLU'nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'nde balıkçı teknesinin batması sonucu suda kaybolan Ferdi Uludağ´ı (44) arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, önceki gece ilçedeki Taşlıyayla Göleti'nde meydana geldi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinden balık tutmak için gölete gelen arkadaşlar Uğur Çınar ve Ferdi Uludağ´ın teknesi battı. Çınar yüzerek kıyıya çıkarken, Uludağ ise kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve Bolu Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Zonguldak Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden de yardım istendi. Dün hem kıyıda hem de suda botla yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Çalışmalara gece saatlerinde ara verildi.

Arama kurtarma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Çalışmalara bölgeye takviye olarak sevk edilen İstanbul, Sakarya ve Bolu AFAD ile Ankara Emniyeti sualtı ekibi ve Zonguldak JAK su altı ekibi de katıldı. Ancak şu ana kadar Ferdi Uludağ'a yönelik herhangi bir ize rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yüzerek kıyıya çıkan Uğur Çınar, Seben ilçe Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Seben Murat KÜÇÜK

2023-04-04 13:53:47



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