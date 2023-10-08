Boluspor - Göztepe: 0-2

STAT:Atatürk
HAKEMLER:Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Şengül, Göktuğ Hazar Erel
BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş (Dk. 81 Posmac), Ercan Coşkun, Kayamba(Dk. 81 Moussiti-Oko), Kubilay Sönmez, Landel (Dk. 81 Furkan Demir), Berk Yıldız, Camara (Dk. 46 Bettaieb), Safa Kınalı (Dk. 46 Oğuz Kağan Güçtekin)
GÖZTEPE: Lis- Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Atınç Nukan, Ümit Akdağ(Dk. 62 Nielsen), Yunus Emre Gedik (Dk. 72 Ali Dere), Tjianic(Dk. 81 Doğan Erdoğan), Yalçın Kayan, Celil Yüksel(Dk. 62 Ahmet İldiz), Mamah, Dioufh (Dk. 72 Kubilay Kanatsızkuş)
GOLLER: Dk. 39, Dk. 76 Tjianic (Göztepe)
SARI KARTLAR: Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Boluspor), Ümit Akdağ, Yunus Emre Gedik, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş (Göztepe)
Boluspor, 1´inci Lig'in 8'inci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe´ye 2-0 mağlup oldu.
39´uncu dakikada, Atınç Nukan´ın Boluspor savunmasının arkasına doğru havadan attığı topa hareketlenen Tjianic, kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşunda topu ağlara gönderdi: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
54´üncü dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde Göztepe savunmasının müdahalede bulunduğu Landel yerde kaldı. Hakem VAR´a gitti. Görüntüleri inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi.
58´inci dakikada Landel´in kullandığı penaltı atışını kaleci Lis kornere çeldi.
76´ncı dakikada Göztepe´nin sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinden Ahmet İldiz´in pasını Tjianic tamamladı ve top ağlarla buluştu: 0-2.
78´inci dakikada Boluspor atağında Ogün´ün müdahalede bulunduğu Oğuz Kağan Güçtekin ceza sahası içinde yer kaldı. Maçın hakemi 2´nci kez penaltı noktasını gösterdi. Göztepeli futbolcuların itirazları üzerine hakem, pozisyonu incelemek üzere VAR´a gitti. VAR görüntülerini inceleyen hakem penaltı kararını iptal etti.
Göztepe, karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
DHA-Spor - Türkiye-Bolu / Merkez - Murat KÜÇÜK
2023-10-08 18:09:27