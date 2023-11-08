Tanju Özcan: Yüzde 99, CHP´ye geri döneceğim CHP'denihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Özgür Özel'e, 'Siz ne zaman dönmemi isterseniz, dönüş için dilekçemi vermeye hazırım' dedim. Geri dönüşümün sağlanacağını düşünüyorum. Yüzde 99 ihtimal ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüş yapacağım" dedi.

CHP'denihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Özgür Özel'e, 'Siz ne zaman dönmemi isterseniz, dönüş için dilekçemi vermeye hazırım' dedim. Geri dönüşümün sağlanacağını düşünüyorum. Yüzde 99 ihtimal ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüş yapacağım" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca 22 Haziran'da partiden kesin ihraç istemi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 38'inci Olağan Kurultay'da aday olmaması için 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya 'Değişim ve Adalet Yürüyüşü' başlattı. 10 gün süren yürüyüş sonunda Özcan, 13 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi, konuşma yaptığı otobüsten koltuk fırlattı. Bu protestonun ardından Özcan, 26 Temmuz'da CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca partiden ihraç edildi. Partisiz olarak Bolu Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Özcan, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesi sonrası harekete geçti. Özel ile görüştüğünü açıklayan Özcan, partiye dönmek istediğini iletti.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ'Nİ ÖZLEDİM'

DHA'ya konuşan Tanju Özcan, CHP'deki değişimden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Geri dönmem için benim farklı bir prosedürüm var. Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından ihraç edildiğim için Parti Meclisi'nde karar alınması gerekiyor. Özgür Özel'e, 'Siz ne zaman dönmemi isterseniz, dönüş için dilekçemi vermeye hazırım' dedim. Geri dönüşümün sağlanacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni özledim, Cumhuriyet Halk Partisi de beni. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hızlı bir şekilde dönmem gerekiyor. Yüzde 99 ihtimal ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüş yapacağım" diye konuştu.

'ÇORBADA BİR TUZUMUZ OLDU'

Özel Özel'in kazanması için kendisine yakın gördüğü delegeler ile konuştuğunu açıklayan Özcan, "Özel'e 'Delegeleri yakın markaja almakta fayda var' diye kendisine de söyledim. Ben de cuma günü Ankara'ya giderek görüşmem gereken delegeler ile görüştüm. Kafası karışık olan delegeler vardı. Onlara gerekli teminatları verdim. Tereddüt içinde olan birçok kişiyi ikna ettiğimi düşünüyorum. Bizim de yürüyüş yaparak ve delegelerin bir kısmı ile görüşerek, çorbada bir tuzumuz oldu. Değişime ikna ettik. Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kaldıktan sonra çekilmemesi, çok abes bir durum oldu. 'Sırtımdan hançerlendim, o şekilde seçime girdim' diyordu. Aslında arkasını dönse, hançerleyenlerin kim olduğunu görür. O odada olan kişilere bakarsak, kimlerin kendini hançerlediğini görür. Cumhurbaşkanlığını kazanamayacağını halde 'Siz kazanacaksınız' diyerek onu öne itenlerin onu hançerlediğini görür. İkinci tur öncesinde 'Hayır, çekilmeyin' diyenler de aynı kişiler" dedi.

'ARTIK CHP'DEN ADAY OLACAĞIM'

Yerel seçimlerde CHP'den aday olacağını ifade eden Özcan, "Bağımsız aday olacak değilim, tabii ki artık CHP'den aday olacağım. Yetkili kurullar gerekli incelemeyi yapar ama kendime güveniyorum. Kazanacağımı biliyorum. CHP'den ihraç konumundayken hesap yapanlar, şimdi tekrar hesap yapsın. Bağımsız Tanju Özcan şunu alır, CHP şunu alır, aradan çıkar mıyız çıkmaz mıyız diyenler, bence artık o hesap kitabı bırakıp, havlu atıp, partilerinde otursun" diye konuştu.