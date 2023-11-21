Hayvanlarını otlatırken ayılarla karşılaştı
BOLU´nunSebenilçesinde ormanda hayvanlarını otlatan Şimşek, iki ayı ile karşılaştı. Şimşek'in üzerine gelen ayıları, çoban köpekleri uzaklaştırdı.
BOLU´nunSebenilçesinde ormanda hayvanlarını otlatan Şimşek, iki ayı ile karşılaştı. Şimşek'in üzerine gelen ayıları, çoban köpekleri uzaklaştırdı.
Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde ormanda hayvanlarını otlatmaya çıkan Vedat Şimşek, iki ayı ile karşılaştı. Bir anda şaşkınlık yaşayan Şimşek´in yanında bulunan köpekler ayıları uzaklaştırmaya çalıştı. Ayılar köpeklerin üzerlerine gelmesinin ardından ormana yöneldi. Bir süre sonra ada ağaçların arkasında gözden kayboldu. Büyük korku yaşayan Vedat Şimşek, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
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