Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Tuşlu telefon kullanan lise öğrencisine 'takdir' belgesi

         BOLU'da,tuşlu telefon kullanan 9'uncu sınıf öğrencisi Hatice Zehra Çelebi'ye (15), diğer öğrencilere örnek olduğu için okul yönetimi tarafından takdir belgesi verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:50 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuşlu telefon kullanan lise öğrencisine 'takdir' belgesi
        ABONE OL
        ABONE OL

         BOLU'da,tuşlu telefon kullanan 9'uncu sınıf öğrencisi Hatice Zehra Çelebi'ye (15), diğer öğrencilere örnek olduğu için okul yönetimi tarafından takdir belgesi verildi.

        Bolu'da, Sosyal Bilimler Lisesi 9´uncu sınıf öğrencisi Hatice Zehra Çelebi, bir süre önce okulda akıllı cep telefonu yerine, tuşlu telefon kullanmaya başladı. Çelebi´nin, sosyal medya özellikleri olmayan tuşlu telefon kullanması okul yönetiminin dikkatini çekti. Okul yönetimi, arkadaşlarına örnek olduğu için Zehra Çelebi'ye takdir belgesi verdi. 

        Teknoloji kullanımının bağımlılık noktasına gelebileceğini belirten Hatice Zehra Çelebi, "Etrafımda görüyorum ki çoğu öğrenci ve çocuk maalesef telefon ve sosyal medya ve oyunun kurbanı olmuş vaziyette. Herkesin elinde bir telefon. Spor sanat ve kültürel faaliyetlerle bu bağımlılıklardan uzak durulabilir. Okulumun vermiş olduğu takdir belgesi nedeniyle çok mutluyum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        31 milyon km uzaktan gelen video
        31 milyon km uzaktan gelen video
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        AK Parti seçim kampanyasına ne zaman başlayacak?
        AK Parti seçim kampanyasına ne zaman başlayacak?
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Brest tok satıcı!
        Brest tok satıcı!
        6 çocuğa istismarın 'iyi hali!' Bakkalın cezası belli oldu!
        6 çocuğa istismarın 'iyi hali!' Bakkalın cezası belli oldu!
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"

        Benzer Haberler

        Uçurumdan atılıp, 8 yerinden bıçaklanmıştı; 'Ölüme terk edildim'
        Uçurumdan atılıp, 8 yerinden bıçaklanmıştı; 'Ölüme terk edildim'
        Bolu'da yılbaşı için hindi üretimi artırıldı
        Bolu'da yılbaşı için hindi üretimi artırıldı
        Bolu'da bir kişinin uçurumda bıçakla yaralanmış bulunmasına ilişkin sanık h...
        Bolu'da bir kişinin uçurumda bıçakla yaralanmış bulunmasına ilişkin sanık h...
        Çocuğa 'istismar' davasında 'Yaşlı- başlı adamım' diyerek kendini savunan s...
        Çocuğa 'istismar' davasında 'Yaşlı- başlı adamım' diyerek kendini savunan s...
        Bolu'da cinsel istismardan yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verild...
        Bolu'da cinsel istismardan yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verild...
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı