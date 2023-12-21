Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da bir kişinin uçurumda bıçakla yaralanmış bulunmasına ilişkin sanık hakim karşısında

        Bolu'nun Göynük ilçesinde bir kişinin uçurumda bıçakla yaralanmış halde bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da bir kişinin uçurumda bıçakla yaralanmış bulunmasına ilişkin sanık hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Göynük ilçesinde bir kişinin uçurumda bıçakla yaralanmış halde bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.F.B. (42), mağdur Ö.D. (42) ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen Ö.D. sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

        Olay günü sanıkla arasında yaşananları anlatan Ö.D, "Sanık, 'Sen benim hanıma bakmışsın.' dedi. Benim kimsenin karısında, kızında gözüm yok. Önce boğazıma bıçak dayadı, cüzdanımı telefonumu aldı. Beni uçurumdan aşağıya attı. Dirensem de gücüm yetmedi. Uçurumdan aşağıya düşünce göğsüme ve sırtıma 7-8 bıçak darbesi aldım. Mağdurum, herkes cezasını çeksin." diye konuştu.

        Ö.D, sanığın kendisini şikayetçi olmaması konusunda da tehdit ettiğini ileri sürdü.

        Sanık M.F.B. ise Ö.D. ile aynı iş yerinde çalıştıklarını belirterek, "İşe aynı servisle gidip geliyoruz. Ö.D'nin eşime uygunsuz şekilde el hareketleri oldu. Eşim kendisini uyardı. Sonrasında ben de uyardım. İlerleyen zamanda eşime yine bir yakınlaşması olmuş. 'Eşinden koca olmaz, iyi bir koca olsaydı seni çalıştırmazdı.' demiş. Eşim de bu durumu bana söyledi." ifadelerini kullandı.

        İş çıkışında Ö.D. ile okul bahçesinde görüşerek kendisini uyardığını dile getiren M.F.B, şöyle devam etti:

        "Bana 'Eşini çok kıskanıyorsan çalıştırma.' dedi, onur kırıcı laflar söyledi. Boğuşmaya başladık, bana bıçak çekti. Ben de kendi çakımı çıkardım. O esnada boğuşurken Ö.D. uçurumdan aşağıya düştü. Mücadele sırasında Ö.D'nin cüzdanı ve cep telefonu yere düştü. Onları alıp dereye attım. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum."

        Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmayı, cumhuriyet savcısının mütalaasını sunması ve taraf avukatlarının savunmalarını hazırlaması için ertelendi.

        Bolu'nun Göynük ilçesinde 5 Eylül'de Ö.D'den haber alamayan yakınları polise başvurmuş, başlatılan çalışmalar sonucu Ö.D. ekiplerce uçurumda bıçaklanmış halde bulunmuştu.

        Ö.D'nin verdiği ifade kapsamında gözaltına alınan M.F.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Gözler yılın son faiz kararında
        Gözler yılın son faiz kararında
        Borsanın çarşamba kabusu
        Borsanın çarşamba kabusu

        Benzer Haberler

        Çocuğa 'istismar' davasında 'Yaşlı- başlı adamım' diyerek kendini savunan s...
        Çocuğa 'istismar' davasında 'Yaşlı- başlı adamım' diyerek kendini savunan s...
        Bolu'da cinsel istismardan yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verild...
        Bolu'da cinsel istismardan yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verild...
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Yeniçağa Kaymakamı Kini'den köy ziyaretleri
        Yeniçağa Kaymakamı Kini'den köy ziyaretleri
        Göynük'te 6 bin lavanta fidesi dikildi
        Göynük'te 6 bin lavanta fidesi dikildi
        Bolu'da arama ve kurtarma eğitimi düzenlendi
        Bolu'da arama ve kurtarma eğitimi düzenlendi