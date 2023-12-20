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        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:09 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:13
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        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Selçuk A. yönetimindeki 06 AC 4656 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Uğur Y. idaresindeki 34 BKU 671 plakalı hafif ticari araç, Yeniçağa Sanayisi mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savrulan otomobilde yolcu olarak bulunan Onur A. yaralandı.

        Yaralı, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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