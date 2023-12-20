Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Selçuk A. yönetimindeki 06 AC 4656 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Uğur Y. idaresindeki 34 BKU 671 plakalı hafif ticari araç, Yeniçağa Sanayisi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savrulan otomobilde yolcu olarak bulunan Onur A. yaralandı.

Yaralı, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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