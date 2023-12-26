Doğuma geldikleri hastanede bebeklerini kaybeden çiftten 'sıra beklettiler' iddiası (2)
SORUŞTURMABAŞLATILDI
Bolu'da İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde doğum için sıra beklerken, kadının bebeğini kaybettiği olayın ardından soruşturma başlatıldı. Bolu Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Basına yansıyan, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde yaşanan bahsi geçen olaya dair iddialarla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce, süreç yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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