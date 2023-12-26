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        Doğuma geldikleri hastanede bebeklerini kaybeden çiftten 'sıra beklettiler' iddiası (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:33
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        Doğuma geldikleri hastanede bebeklerini kaybeden çiftten 'sıra beklettiler' iddiası (2)
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        SORUŞTURMABAŞLATILDI

        Bolu'da İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde doğum için sıra beklerken, kadının bebeğini kaybettiği olayın ardından soruşturma başlatıldı. Bolu Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Basına yansıyan, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde yaşanan bahsi geçen olaya dair iddialarla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce, süreç yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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