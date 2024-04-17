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        Bolu'da samanlıkta çıkan yangında ahır ve traktör de yandı

        BOLU'da samanlıkta çıkan yangında, 2 bin saman balyası ile bitişikteki ahır ve 1 traktör yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:26 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:30
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        Bolu'da samanlıkta çıkan yangında ahır ve traktör de yandı
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        BOLU'da samanlıkta çıkan yangında, 2 bin saman balyası ile bitişikteki ahır ve 1 traktör yandı.

        Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Mustafa Denizli'ye ait samanlıkta, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişindeki ahır ve diğer samanlığa sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulurken, köylüler ahırdaki 16 büyükbaş ile 7 küçükbaş hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Köylüler tüm hayvanları tahliye ederken, yangın 1 saat süren müdahale ile söndürüldü. Yangında ahır, 1 traktör ve 2 bin saman balyası yandı. Yangınla igili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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