Bolu'da samanlıkta çıkan yangında ahır ve traktör de yandı
BOLU'da samanlıkta çıkan yangında, 2 bin saman balyası ile bitişikteki ahır ve 1 traktör yandı.
BOLU'da samanlıkta çıkan yangında, 2 bin saman balyası ile bitişikteki ahır ve 1 traktör yandı.
Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Mustafa Denizli'ye ait samanlıkta, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişindeki ahır ve diğer samanlığa sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulurken, köylüler ahırdaki 16 büyükbaş ile 7 küçükbaş hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Köylüler tüm hayvanları tahliye ederken, yangın 1 saat süren müdahale ile söndürüldü. Yangında ahır, 1 traktör ve 2 bin saman balyası yandı. Yangınla igili soruşturma başlatıldı.
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