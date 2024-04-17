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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden uluslararası öğrenci kabulüyle ilgili açıklama:

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan "Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi" dışında öğrenci kabulü yapılmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:12
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden uluslararası öğrenci kabulüyle ilgili açıklama:
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        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan "Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi" dışında öğrenci kabulü yapılmadığını bildirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, 32 yıllık akademik birikimiyle Türkiye'nin gençlerinin yanı sıra başta Orta Asya ve Balkan ülkeleri olmak üzere onlarca ülkeden uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan BAİBÜ'nün, nitelikli eğitim imkanı ile uluslararası öğrencilerin yurt dışında eğitim görme tercihlerinden biri olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Bolu'nun sosyokültürel ortamına kısa sürede uyum sağlayarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan uluslararası öğrencilerin, Türkiye'de aldıkları eğitimle kendi ülkelerinin geleceğine yön verdiği, ülkelerinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin gönüllü elçileri olarak köprü görevi gördüğü anlatıldı.

        Tarih boyunca onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Bolu şehrinin, hoşgörü, empati ve kültürel çeşitliliği yerine maalesef mesnetsiz iftiralarla gündem haline getirilmeye çalışıldığı savunulan açıklamada, "Üniversitemiz uluslararası öğrenci kabulünde, YÖK tarafından onaylanan 'Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi'ni uygulamakta, yönerge dışında herhangi bir öğrenci kabulü yapmamaktadır. Öğrenciler kayıt sürecinde diğer gerekli belgelerinin yanı sıra ilgili makamlardan aldıkları sabıka kaydını da sağlamak zorundadır. Buna karşılık tüm uluslararası öğrencileri peşinen suçlayan, töhmet altında bırakan ve hedef gösteren ifadelerin kullanılması iyi niyetle bağdaşmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu kötü niyetli zihniyetin daha önce de insan hakları ve eşitlik ilkesine aykırı biçimde yabancıları ötekileştirerek, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği ve belediyenin ceza almasına neden olduğu hafızalardaki yerini korumaktadır. Anadolu irfanının zenginliği ile kentine, ülkesine ve dünya insanlığına katkı veren üniversitemiz, stratejik planında yer verdiği uluslararasılaşma hedefine yönelik çalışmalarına devam edecektir. Ciddiyetten ve iyi niyetten uzak açıklamalar ve iftiralara boyun eğmeden milletimiz, ülkemiz ve şehrimiz için en iyisini ortaya koyma çabamız sürecektir."

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