Çamura saplanan 2 büyükbaş, iş makinesi kullanılarak kurtarıldı

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeniçağa ilçesinde merada meydana geldi. Anadolu Otoyolu'nun kenarında bulunan merada çamura saplanmış ve hareket edemeyen 2 büyükbaşı görenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Çamura saplanan hayvanları saplandıkları yerden çıkarmak için bölgeye il özel idaresinden iş makinesi de getirildi. Hayvanların çevresindeki çamurlar iş makinesinin kepçesiyle temizlendi. Halatlarla bağlanan hayvanlar çekilerek kurtarıldı. Hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi.

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde çamura saplanan 2 büyükbaş, itfaiye ve il özel idaresi ekiplerinin iş makinesiyle yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

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