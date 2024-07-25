Memur sendikalarının Ankara yürüyüşü ikinci gününde

BOLU’dan Ankara’ya 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle yürüyüş başlatan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan’ın da aralarında olduğu 13 kişi, 25 kilometreyi geride bırakarak yürüyüşlerini sürdürüyor.

Büro Memur-Sen, 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Bolu’dan Ankara’ya dün öğle saatlerinde yürüyüş başlattı. Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen de yürüyüşe destek verdi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan’ın da aralarında olduğu 13 kişilik grup ilk gün 20 kilometrelik yolu geride bıraktı. Geceyi Çaydurt mevkisinde geçiren grup, sabah saatlerinde Ankara’ya doğru tekrar yola çıktı. D-100 kara yolundan 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştiren grup, bugün Bolu’nun Gerede ilçesi yakınlarında yürüyüşlerinin ikinci gününü tamamlayacak.