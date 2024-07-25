Memur sendikalarının Ankara yürüyüşü ikinci gününde
BOLU'dan Ankara'ya 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle yürüyüş başlatan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan'ın da aralarında olduğu 13 kişi, 25 kilometreyi geride bırakarak yürüyüşlerini sürdürüyor.
BOLU’dan Ankara’ya 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle yürüyüş başlatan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan’ın da aralarında olduğu 13 kişi, 25 kilometreyi geride bırakarak yürüyüşlerini sürdürüyor.
Büro Memur-Sen, 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Bolu’dan Ankara’ya dün öğle saatlerinde yürüyüş başlattı. Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen de yürüyüşe destek verdi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan’ın da aralarında olduğu 13 kişilik grup ilk gün 20 kilometrelik yolu geride bıraktı. Geceyi Çaydurt mevkisinde geçiren grup, sabah saatlerinde Ankara’ya doğru tekrar yola çıktı. D-100 kara yolundan 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştiren grup, bugün Bolu’nun Gerede ilçesi yakınlarında yürüyüşlerinin ikinci gününü tamamlayacak.
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