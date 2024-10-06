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        Otoyolda otomobil takla attı; Sümeyye öldü, anne ve babası yaralandı

        BOLU'nun Gerede ilçesinde bariyere çarpıp takla atan otomobildeki Sümeyye Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:52 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:55
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        Otoyolda otomobil takla attı; Sümeyye öldü, anne ve babası yaralandı
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        BOLU'nun Gerede ilçesinde bariyere çarpıp takla atan otomobildeki Sümeyye Y. (7) hayatını kaybetti, sürücü babası E.Y. ile annesi H.Y. ise yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünden Bolu yönüne giden E.Y. yönetimindeki 06 BZM 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak taklalar attı. Kazada Sümeyye Y. yaşamını yitirdi, babası E.Y. ile annesi H.Y. ise yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Araçtan çıkarılan yaralıların üzerlerine sağlık ekipleri gelene kadar battaniye örtüldü. Çağırılan ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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