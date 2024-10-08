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        Uçuruma yuvarlanıp, alev alan otomobilde ölen 2 kişi evli çiftmiş

        BOLU'nunMudurnu ilçesinde taklalar atarak uçuruma yuvarlanıp alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin Ahmet Temiz (77) ile eşi Saynur Temiz (77) olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:20
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        Uçuruma yuvarlanıp, alev alan otomobilde ölen 2 kişi evli çiftmiş
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        BOLU'nunMudurnu ilçesinde taklalar atarak uçuruma yuvarlanıp alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin Ahmet Temiz (77) ile eşi Saynur Temiz (77) olduğu belirlendi.

        Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Mudurnu ilçesi Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği H6876BC Hırvatistan plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla atan otomobil alev aldı. Araçta sıkışan 2 kişi, yaşamını yitirdi. Ölenlerin cenazesi, incelemenin ardından kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ekiplerin yaptığı araştırmada, kazada ölenlerin Ahmet Temiz (77) ile eşi Saynur Temiz (77) olduğu belirlendi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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