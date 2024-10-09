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        Hakaret içerikli bildiri dağıtan 4 Sol Parti üyesine hapis cezası

        BOLU'da, geçen yıl yapılan genel seçimler öncesi dağıttıkları bildirilerde yer alan ifadeler nedeniyle haklarında dava açılan 4 Sol Parti üyesi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret' suçlarından 11 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:55
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        Hakaret içerikli bildiri dağıtan 4 Sol Parti üyesine hapis cezası
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        BOLU’da, geçen yıl yapılan genel seçimler öncesi dağıttıkları bildirilerde yer alan ifadeler nedeniyle haklarında dava açılan 4 Sol Parti üyesi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret' suçlarından 11 ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Geçen yıl 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi’nde Sol Parti’den Bolu milletvekili adayı olan Sinan Cantürk ve Ahmet Aksoy ile parti üyeleri Özer Çetinkaya ve Yusuf Belek, seçim öncesi kent merkezinde bildiri dağıttı. Bildiride yer alan ifadeler nedeniyle 4 partili gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret' suçlarından Bolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuksuz 4 sanık, 11 ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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