        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Giriş: 18.01.2026 - 18:15 Güncelleme: 18.01.2026 - 18:15
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:Atatürk

        Hakemler:Oğuzhan Aksu, Furkan Ulu, Harun Terin

        Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Devran Şenyurt, Barış Alıcı (Dk. 69 Alptekin Çaylı), Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Kaan Arslan (Dk. 19 Can Arda Yılmaz - Dk. 69 Akanbi), Kouagba, Balbudia

        SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Djilobodji, Regattin (Dk. 85 Traore), Metehan Mert, Ömer Bayram (Dk. 90+4 Batuhan Kör), Enver Kulasin (Dk. 90+4 Oğuzhan Yılmaz), Emre Yeşilyurt (Dk. 85 Fatih Kurucuk), Camara (Dk. 83 Eşref Korkmazoğlu), Cebrail Karayel, Marcos Silva, Eze

        Goller: Dk. 28 Camara, Dk. 64 Eze (SMS Grup Sarıyer), Dk. 45+1 Kouagba (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 88 Akanbi, Dk. 90+4 Devran Şenyurt (Boluspor)




        BOLU

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

