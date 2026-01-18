Stat:Atatürk
Hakemler:Oğuzhan Aksu, Furkan Ulu, Harun Terin
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Devran Şenyurt, Barış Alıcı (Dk. 69 Alptekin Çaylı), Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Kaan Arslan (Dk. 19 Can Arda Yılmaz - Dk. 69 Akanbi), Kouagba, Balbudia
SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Djilobodji, Regattin (Dk. 85 Traore), Metehan Mert, Ömer Bayram (Dk. 90+4 Batuhan Kör), Enver Kulasin (Dk. 90+4 Oğuzhan Yılmaz), Emre Yeşilyurt (Dk. 85 Fatih Kurucuk), Camara (Dk. 83 Eşref Korkmazoğlu), Cebrail Karayel, Marcos Silva, Eze
Goller: Dk. 28 Camara, Dk. 64 Eze (SMS Grup Sarıyer), Dk. 45+1 Kouagba (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 88 Akanbi, Dk. 90+4 Devran Şenyurt (Boluspor)
BOLU
