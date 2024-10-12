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        Bolu'da kadın cinayetleri protestosu

        BOLU'da Demokrasi Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi ellerinde pankartlarla yürüyerek kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:15
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        Bolu'da kadın cinayetleri protestosu
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        BOLU’da Demokrasi Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi ellerinde pankartlarla yürüyerek kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti protesto etti.

        İzzet Baysal Caddesi Demokrasi Meydanı’nda yüzlerce kişi kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti protesto etmek için toplandı. Grup daha sonra ellerinde pankartlarla İzzet Baysal Caddesi’nde sloganlar atarak yürüdü. ‘Katledilen her kadın için yeri göğü inleteceğiz’, ‘Gece karanlıktan korkarsan bu şehri ateşe veririz’, ‘Yaşamak istiyoruz’ yazılı pankartlar taşıyan grubun yürüyüşü kent meydanında sona erdi.

        Grup adına açıklama yapan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Esmanur Öztürk, kadın cinayetlerine tepki göstererek, “Son günlerde içimizi saran acılar karşısında, her şeye ve herkese ‘Yeter artık’ diye haykırmak istiyoruz. Birkaç gün önce, Semih Çelik isimli erkek, 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner adlı iki genç kız kardeşimizi İstanbul’un göbeğinde, yarım saat arayla vahşice katledip intihar etti. Beyoğlu’nda bir kadını taciz eden iki fail önce serbest bırakıldı, ancak tepkiler üzerine tutuklandı. Diyarbakır’da Narin Güran, amcası tarafından cinayete kurban gitti. Zorla arabaya bindirilen Gülistan Doku 4 yıldır bulunamadı. Van’da kaybolan Rojin Kabaiş ise 22 gündür hala kayıp. Osmaniye’de 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan 18 kişinin 10’u serbest bırakıldı, suçlulara karşı yeterli tedbirler alınmadı. Yeliz Keleş, Emine Bulut, Özgecan Aslan, Pınar Gültekin, Fatma Altınmakas ve daha birçok kadın, erkek cinayetlerine kurban gitti. Gündem hızla değişiyor ve birkaç gün sonra bu vahşetler unutuluyor. Cinayetler artık toplum tarafından kanıksanıyor ve normalleşiyor. Her gün can güvenliğimizi koruyacak kimsenin olmadığını daha da güçlü bir şekilde hissediyoruz” dedi.

        Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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