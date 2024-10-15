Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'daki sismik hareketler, Çin uydusu ile hem karadan hem de uzaydan takip edilecek

        BOLU'daki sismik hareketler, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı tarafından Musluklar köyünde kurulan manyetometre cihazı ve Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu ile hem karadan hem de uzaydan takip edilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'daki sismik hareketler, Çin uydusu ile hem karadan hem de uzaydan takip edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'daki sismik hareketler, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı tarafından Musluklar köyünde kurulan manyetometre cihazı ve Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu ile hem karadan hem de uzaydan takip edilecek.

        Bolu’nun Musluklar köyü mevkisine, Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması projesi kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından manyetometre cihazı kuruldu. Proje, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında gerçekleştirildi. Kurulumu tamamlanan istasyon, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Prof. Dr. Bahadır Aktuğ ile AFAD İl Müdürü Ümit Doğan ve Çin'den gelen uzmanlar tarafından incelendi. Çinli uzmanlar, kurulumu yapılan sistem hakkında bilgi verdi.

        'VERİLERİN DEPREMLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR'

        Çalışmayla ilgili Bolu AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile başkanlığımız arasında yürütülen 'Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması' projesi kapsamında iyonosfer, hem karadan jeodezik yöntemler ve iyonosonda ve benzeri donanımlarla hem de 2018 yılında fırlatılan Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu ile uzaydan izlenmesi ve elde edilen verilerin depremlerle ilişkisinin incelenmesi öngörülmektedir. Söz konusu proje kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temin edilen 1 adet manyetometre cihazı kurulmuştur. Sistemin kurulumunu yapan Çin Halk Cumhuriyeti ekibinden istasyonla ilgili detaylı bilgi alınmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da yaralı halde bulunan arı kuşu koruma altına alındı
        Bolu'da yaralı halde bulunan arı kuşu koruma altına alındı
        KKTC'de keşfedilen 2 yeni canlı türünden birine Rauf Denktaş'ın ismi verild...
        KKTC'de keşfedilen 2 yeni canlı türünden birine Rauf Denktaş'ın ismi verild...
        Bolu'da kadın cinayetleri protestosu
        Bolu'da kadın cinayetleri protestosu
        Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Uzmanından "eklem kireçlenmesinden uzak durmak için egzersiz yapma" önerisi
        Uzmanından "eklem kireçlenmesinden uzak durmak için egzersiz yapma" önerisi