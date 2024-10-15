Bolu'daki sismik hareketler, Çin uydusu ile hem karadan hem de uzaydan takip edilecek

BOLU'daki sismik hareketler, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı tarafından Musluklar köyünde kurulan manyetometre cihazı ve Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu ile hem karadan hem de uzaydan takip edilecek.

Bolu’nun Musluklar köyü mevkisine, Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması projesi kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından manyetometre cihazı kuruldu. Proje, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında gerçekleştirildi. Kurulumu tamamlanan istasyon, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Prof. Dr. Bahadır Aktuğ ile AFAD İl Müdürü Ümit Doğan ve Çin'den gelen uzmanlar tarafından incelendi. Çinli uzmanlar, kurulumu yapılan sistem hakkında bilgi verdi.