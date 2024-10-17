Miras kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan enişteye müebbet ve 22 yıl hapis

BOLU’da, miras anlaşmazlığı nedeniyle kayınbiraderinin oğlu Erhan Üreten’i (24) pompalı tüfekle öldüren, kayınbiraderi Ekrem Üreten (46) ve küçük oğlu Ersan Üreten’i (23) de ağır yaralayan Kenan Ünen (50), ‘Kasten Öldürme’ suçundan müebbet, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 22 yıl hapisle cezalandırıldı.

Olay, geçen yıl 15 Aralık’ta İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ekrem Üreten ile oğulları Erhan ve Ersan Üreten, araçlarını yıkatmak için oto yıkama dükkanına gitti. Ekrem Üreten, burada miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi Kenan Ünen ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kenan Ünen, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kayınbiraderi Ekrem Üreten ile çocukları Ersan ve Erhan Üreten’e ateş açtı. Yaralılardan Erhan Üreten hastanede yaşamını yitirdi.