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        Mantar toplamaya gittikleri ormanda havan topu mermisi buldular

        BOLU'da ormana mantar toplayan kişiler havan topu mermisi buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:11 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:15
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        Mantar toplamaya gittikleri ormanda havan topu mermisi buldular
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        BOLU'da ormana mantar toplayan kişiler havan topu mermisi buldu. Havan topu mermisi, jandarma ekipleri tarafından patlatılarak imha edildi.

        Hamzabey köyü mevkisindeki ormana mantar toplamaya giden kişiler ağaçların altında havan topu mermisi bulunca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma, çevresinde güvenlik önlemi aldığı patlamamış havan topu mermisini, yerinde imha etti.

        Galeri
        Galeri

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