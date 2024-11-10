Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi; Ankara yönü ulaşıma kapandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Elmalık mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği M.B yönetimindeki 41 B 5525 plakalı tane mısır yüklü TIR devrildi. Kazada, araç sürücüsü yara almazken yol trafiğe kapandı. Yolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR’ın yoldan kaldırılması ve yola saçılan tane mısırların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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