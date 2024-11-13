Prof. Dr. Seyitoğlu: Marmara kadar Bolu da deprem riski altında

ANKARA Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, "Fayların büyük bölümü, Bolu kent merkezinden geçiyor. Herkes panik halinde Marmara depremini konuşuyor. Marmara Denizi için ne kadar eli kulağında deniyorsa, aynı şekilde Bolu'nun da risk altında olduğunu görmemiz gerekiyor" dedi.

Türk Mühendislik ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu tarafından 12 Kasım 1999 depreminin 25'inci yıl dönümünde 'Deprem ve Kent' başlıklı panel düzenlendi. Panelde Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Türkiye'deki en önemli fay hattının Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğunu, bunun üzerinde de Bolu olduğunu hatırlattı.

'BOLU'NUN ÖZEL BİR YERİ VAR' Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, "Bolu'nun özel bir yeri var. Bolu'dan itibaren Kuzey Anadolu Fayı, değişik dallara ayrılıyor. Bolu için önemli olan husus şu. Buraya baktığınız zaman 1944 yüzey kırığını görüyorsunuz, 1957'de kırılan bölümü görüyorsunuz. 1967'de kırılan bölümü görüyorsunuz. 17 Ağustos'ta kırılan bölümü görüyoruz. Sonra da Düzce depremiyle en son kasım ayında kırılan bölümü görüyoruz. Bundan sonra yapılan çalışmalarda, Bakacak fayı ve Elmalık fayının varlığı görülüyor. Burada bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Bu Almacık bloğunun etrafının kırılması tamamlanacak. Bolu'nun da içinden geçen bir alanda gelecek depremin lokasyonunun burada olduğunu düşünüyoruz" dedi.